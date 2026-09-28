El seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, declaró que su equipo mantendrá su enfoque proactivo y de alta intensidad cuando reciba a Francia en el estadio Rey Balduino. Bélgica llega al partido de la Nations League del lunes llena de confianza tras una impresionante victoria por 0-2 a domicilio contra Italia en Roma.

Van Bommel elogió la inmediata preparación táctica de sus jugadores durante las sesiones de entrenamiento previas a este gran duelo.

Subrayó que los principios fundamentales de Bélgica se mantendrán intactos independientemente del nivel del rival.