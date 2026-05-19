Según el Kölner Stadt-Anzeiger y Bild, el seleccionador alemán Julian Nagelsmann ha incluido al jugador de 19 años del 1. FC Köln en la lista para el Mundial, pese a que aún no ha debutado con la absoluta.Para El Mala, esto supone cumplir un sueño. «El objetivo de todo futbolista es jugar con la selección. Vestir la camiseta de Alemania es una de las cosas más bonitas que puedo imaginar. Si eso no motivara, algo iría mal», declaró recientemente.
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¡Sin haber jugado ni un partido internacional previo al Mundial! Julian Nagelsmann podría hacer otro giro sorpresivo en su lista mundialista
Ya en los amistosos de marzo, antes de la convocatoria del jueves, la presencia de El Mala generó debate. El extremo, estrella emergente de la Bundesliga, no fue llamado para los duelos contra Ghana y Suiza a pesar de su alto promedio goleador con el Colonia.
El técnico justificó su exclusión —y la simultánea convocatoria del prometedor jugador del Bayern Lennart Karl— argumentando que El Mala aún no había disfrutado de suficientes minutos en el Colonia bajo las órdenes del entonces entrenador Lukas Kwasniok. Además, criticó su trabajo defensivo.
«Hay una gran diferencia entre estar en el Bayern o en el Colonia. Simplemente tiene que tener más minutos en el Colonia», aclaró Nagelsmann en su entrevistacon la revista kicker a principios de marzo: «Y esta declaración no va dirigida a Lukas Kwasniok, porque lo conozco como un entrenador que observa con atención lo que necesita para su juego, también en defensa. Said debe ser titular en el Colonia y jugar siempre; sin embargo, solo disputa el 50 % de los minutos, y eso no es culpa del entrenador, sino suyo, pues debe mejorar su trabajo defensivo».
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En su primera temporada en la Bundesliga, El Mala se convierte en el salvavidas del 1. FC Köln
Kwasniok solía usar a El Mala como revulsivo, sobre todo al inicio de la temporada, aunque el joven ya era entonces, con sus goles y asistencias, clave para evitar el descenso. Tras la marcha de Kwasniok en marzo, René Wagner lo ha alineado en todos los partidos de la Bundesliga. En su primera temporada en la máxima categoría marcó 13 goles y dio cinco asistencias.
Con la sub-21 alemana también demostró su importancia: tras la renuncia de Nagelsmann, Di Salvo lo convocó y él lideró la victoria clave sobre Grecia en la eliminatoria para la Eurocopa. Tras el fallecimiento reciente de su abuela, rompió a llorar al celebrar el gol. «Cuando marqué, todo salió de mí. Fue el momento más emotivo de mi vida; no pude contener las lágrimas», declaró El Mala después.
Ahora, con la llamada de Nagelsmann para la preparación del Mundial, quizá vuelva a llorar de alegría.
Ya en noviembre, Nagelsmann lo había llamado para los partidos de clasificación mundialista contra Luxemburgo y Eslovaquia, pero tras el primero, sin darle minutos, lo devolvió a la sub-21, que entonces se jugaba la clasificación europea contra Georgia.