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Sin Güler ni Bernardo: ¿encontrarán los francotiradores de Mourinho la grieta del Inter en la noche de la Champions?

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Real Madrid
Real Madrid vs Inter Milán
Inter Milán
Liga de Campeones
J. Mourinho
A. Guler
B. Silva
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La prueba de fuego para el Real Madrid

El Real Madrid abre el capítulo de la Liga de Campeones con un enfrentamiento de altos vuelos, cuando reciba al Inter de Milán esta noche de martes en su estadio, pocos días después de su caída ante el Real Betis en la Liga. 

Un choque que reúne todos los ingredientes de una cumbre europea, pero que llega en un momento complicado para el portugués José Mourinho, quien se ve obligado a afrontar su primer examen continental sin dos de sus jugadores más fiables.

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  • Doble golpe que trastoca los planes de Mourinho

    El periodista Antonio Romero confirmó, en el programa "El Larguero" de la emisora "Cadena SER", que el hecho de que el Real Madrid dispute su enfrentamiento ante el Inter sin el turco Arda Güler y el portugués Bernardo Silva por sanción obligará a Mourinho a realizar cambios directos en la alineación del centro del campo.

    La ausencia de la pareja supone un duro golpe para el técnico portugués, al ser dos de los jugadores con más participación y protagonismo desde el inicio de la temporada, algo que le forzará a rediseñar el esquema del equipo en su primera noche de Champions.

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  • Bellingham, la solución de emergencia en una noche que no admite errores

    Según Romero, el ajuste más destacado afectará a la posición de la estrella inglesa Jude Bellingham, candidato a retrasar un paso su posición para cubrir el vacío en el centro del campo.

    Romero afirmó: "Es normal que Bellingham retroceda un poco", explicando que la importancia del partido es la que impone esta decisión: "Es un partido muy importante, es la primera participación del equipo en la Champions League, que es el objetivo supremo de los grandes equipos de Europa. En la Champions League no hay lugar para la experimentación".

    Y a pesar de que existen otras opciones, como dar entrada al recién incorporado Sergio Martínez o utilizar a Alexander-Arnold en el centro del campo, la preferencia seguirá siendo para Bellingham al margen de su estado físico.

    Romero añadió: "Está en la cima de su forma física; se le vio un poco cansado en el último partido, y eso es algo normal porque hace un gran esfuerzo por Mbappé, Vinicius y todos sus compañeros".

  • El Inter llega con la confianza del pleno de victorias en el Calcio

    En la otra orilla, el Inter de Milán afronta el duelo con la moral por las nubes, ya que el analista Bruno Alemany señaló en el mismo programa que el Nerazzurri es "uno de los dos únicos equipos en Italia que ha ganado sus tres partidos" esta temporada.

    Alemany considera que el secreto de este arranque reside en mantener la sólida columna vertebral que llevó al equipo a dos finales en los últimos cuatro años, con nombres como Bastoni, Barella, Lautaro Martínez y Çalhanoğlu, además de la reciente victoria moral sobre el Nápoles.

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  • Una grieta en la defensa del Nerazzurri abre la puerta a Mbappé y Vinicius

    Pese a la gran estabilidad en las filas del Inter, Alimani cree que hay un claro retroceso en la línea defensiva del equipo italiano.

    Y dijo: "Creo que su nivel ha bajado un poco, especialmente en la portería y la defensa. Yann Sommer se marchó, pero está Josep Martínez; sin embargo, no es el portero titular de un equipo que compite en la Liga de Campeones".

    Y añadió: "En la defensa, es cierto que incorporaron a jugadores como Akanji y Stones, que abandonaron el Manchester City en circunstancias no ideales".

    En cuanto al ataque, la situación es diferente, ya que aseguró que el equipo llega con un gran impulso: "Lautaro marcó dos goles en el último partido, y vienen de una emocionante victoria ante el Nápoles, lo que significa que estarán con la moral muy alta".

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