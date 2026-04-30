Sin futuro en el Bayern: el Chelsea fija un precio desorbitado por Nicolás Jackson, cedido por el FCB

El Chelsea pagó 37 millones de euros al Villarreal por Jackson en 2023 y su contrato vence en 2033. Debido a esa larga duración, los Blues creen que los 70 millones de euros pedidos son adecuados. En unos 1.150 minutos con el Bayern, el delantero ha marcado diez goles y dado cuatro asistencias.

Según The Athletic, aún no se sabe si el Chelsea lo venderá en verano o le dará una segunda oportunidad. Todo dependerá del nuevo entrenador. Liam Rosenior, que reemplazó a Enzo Maresca en enero, ya fue despedido. De momento, el exayudante Calum McFarlane dirige al equipo de forma interina hasta final de temporada. El favorito para el banquillo es el excampeón mundial Cesc Fàbregas, quien jugó cuatro años y medio en el Chelsea y ahora brilla con el Como en la Serie A.