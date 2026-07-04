¿Sin futuro con José Mourinho? El Eintracht de Fráncfort podría fichar a un defensa del Real Madrid

Desde principios de 2025 milita en el RM Castilla, filial del Real Madrid. Allí jugó 37 partidos la temporada pasada, en la que el equipo terminó quinto en la tercera división española.

Pese a ser uno de los mayores talentos de la cantera en su demarcación, aún no ha debutado con el primer equipo y todo indica a que tampoco lo hará con José Mourinho, dado que el club está invirtiendo fuerte en defensa este verano.

Con Ibrahima Konaté (gratis, Liverpool), Denzel Dumfries (20 M€, Inter) y Marc Cucurella (55 M€, Chelsea), el club ya ha fichado a tres defensas de primer nivel y podrían llegar más.