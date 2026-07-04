Según el experto italiano en fichajes Matteo Moretto, la SGE considera fichar al joven Víctor Valdepeñas, de 19 años.
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¿Sin futuro con José Mourinho? El Eintracht de Fráncfort podría fichar a un defensa del Real Madrid
Desde principios de 2025 milita en el RM Castilla, filial del Real Madrid. Allí jugó 37 partidos la temporada pasada, en la que el equipo terminó quinto en la tercera división española.
Pese a ser uno de los mayores talentos de la cantera en su demarcación, aún no ha debutado con el primer equipo y todo indica a que tampoco lo hará con José Mourinho, dado que el club está invirtiendo fuerte en defensa este verano.
Con Ibrahima Konaté (gratis, Liverpool), Denzel Dumfries (20 M€, Inter) y Marc Cucurella (55 M€, Chelsea), el club ya ha fichado a tres defensas de primer nivel y podrían llegar más.
- AFP
El Frankfurt negocia con Valdepeñas.
Según Moretto, el SGE intenta fichar «intensamente» al jugador de 19 años, que ya había llamado la atención de grandes clubes como el AC Milan.
Según el informe, en Fráncfort esperan cerrar pronto el acuerdo. Sin embargo, el Madrid podría incluir una cláusula de recompra, como ya hizo con Nico Paz, Jacobo Ramón (ambos en el Como) y Chema Andrés (VfB Stuttgart).
El Fráncfort, con el regreso de Adi Hütter, busca reforzar la defensa tras las salidas de Nathaniel Brown (cedido al Bayern Múnich por 55 millones de euros) y Rasmus Kristensen (cedido al FC Midtjylland por seis millones de euros).
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