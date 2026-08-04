El campamento comenzó, pero estuvo huérfano de las estrellas que participaron con las selecciones de sus países en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Con la continuación del campamento, esas estrellas comenzaron a llegar a la capital portuguesa, Lisboa, pero se prolongó la ausencia de 4 jugadores muy influyentes, hasta los últimos días de este campamento.

La lista incluyó a los portugueses Cristiano y Joao Felix, al senegalés Sadio Mané y al defensor saudí Abdulelah Al-Amri, pese a que todos ellos terminaron su recorrido con las selecciones de sus países en el Mundial de manera temprana.

Al-Amri se despidió con la selección de Arabia Saudí en la fase de grupos, luego lo siguió Mané en los dieciseisavos de final y, por último, Cristiano Ronaldo y Felix en los octavos de final, el pasado 6 de julio.

Pese a ello, Abdulelah Al-Amri, Sadio Mané y Joao Felix no se incorporaron al campamento hasta finales del mes pasado y principios del mes en curso, mientras que Ronaldo no se ha incorporado a los entrenamientos hasta el momento.

Y aunque algunos informes aseguraron que todas esas ausencias se producen por decisión del entrenador australiano Ange Postecoglou, para evitar la fatiga antes del inicio de la temporada, esas ausencias privaron al equipo de aprovechar de la mejor manera el campamento.