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Cardinale Grafica Milan

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Sin estadio, el Ayuntamiento de San Donato reclama al Milan una indemnización de 74 360 euros

Se ha presentado el balance entre el proyecto, los servicios de consultoría y los trámites burocráticos.

El Inter y el Milan han comprado el estadio Meazza de Milán para construir un nuevo recinto en San Siro.

En consecuencia, los directivos rossoneri abandonan la zona de San Donato Milanese.


Il Giorno informa de que ahora el ayuntamiento situado al sureste de la capital lombarda exige al Milan que le reembolse 74 360 euros por los gastos incurridos por la entidad local en concepto de asesorías, estudios y trámites técnico-burocráticos para el examen del proyecto que preveía la construcción de un estadio de 70 000 localidades en la zona de San Francesco.


La factura ha sido presentada por el municipio de San Donato Milanese a la sociedad Sportlifecity (controlada en un 90 % por el Milan), tal y como prevé la cláusula que establecía un máximo de 220 000 euros.


El alcalde Francesco Squeri lo anunció en el último pleno municipal, en respuesta a una pregunta formulada por los concejales del Partido Demócrata.


  • Ahora esa misma zona es objeto de otros rumores, el último de ellos relacionado con el baloncesto. Al parecer, RedBird y Oaktree, los fondos estadounidenses propietarios del Inter y del Milan, estarían interesados en invertir en la NBA Europe para la creación de una liga de baloncesto en el Viejo Continente. En caso de que se llegue a un acuerdo con Gerry Cardinale, se baraja la construcción de un pabellón en los terrenos de San Francesco, en San Donato Milanese (unos 300 000 metros cuadrados), con un coste estimado de 400 millones de euros. Anteriormente también se había hablado de instalaciones para las categorías juveniles y femeninas del Milan.


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