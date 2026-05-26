«Sin entrenar juntos desde hace varios meses»: hay mucha tensión entre bastidores en el FC Bayern de Múnich

El propietario y presidente de honor, Uli Hoeneß, avivó el debate con una declaración mediática. En una entrevista con Der Spiegel, Hoeneß afirmó que las opciones de renovar el contrato del exdirector deportivo del Borussia Mönchengladbach y el RB Leipzig más allá de 2027 son solo de “60 a 40”.

Dejó claro que Eberl está en el punto de mira del campeón récord y añadió: «Todavía hay dudas. No quiero entrar ahora en detalles, eso lo dejaré para nuestro debate en el consejo de supervisión».

Se prevé una decisión definitiva en la reunión ordinaria del consejo del próximo agosto, cuando Hoeneß considere si Eberl es el director deportivo que llevará al Bayern hacia el futuro.