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FC Bayern München Press Conference And Training Session - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Traducido por

«Sin entrenar juntos desde hace varios meses»: hay mucha tensión entre bastidores en el FC Bayern de Múnich

Bundesliga
Bayern Múnich

A pesar del doblete, hay tensiones ocultas en el FC Bayern de Múnich, según un reportaje de la revista «kicker».

Según esto, el FC Bayern «ya no es una unidad» interna desde hace meses. El director deportivo, Max Eberl, está en el ojo de la tormenta: su puesto se tambalea pese a la exitosa temporada y a su breve mandato.

  • Ya no es ningún secreto que en el FC Bayern hay gran tensión en la directiva. Desde hace meses, la prensa especializada informa sobre el profundo desacuerdo en la cúpula. 

    No solo hay diferencias filosóficas, sino también tensiones en el área deportiva: la relación entre el director deportivo Eberl y su colega Christoph Freund está muy deteriorada. Pero el mayor problema para Eberl, de 52 años, está un piso más arriba: en el poderoso consejo de administración del club, su trabajo recibe una mirada extremadamente crítica.

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  • ISPO Munich 2025Getty Images News

    Hoeneß da un golpe de efecto a Eberl

    El propietario y presidente de honor, Uli Hoeneß, avivó el debate con una declaración mediática. En una entrevista con Der Spiegel, Hoeneß afirmó que las opciones de renovar el contrato del exdirector deportivo del Borussia Mönchengladbach y el RB Leipzig más allá de 2027 son solo de “60 a 40”. 

    Dejó claro que Eberl está en el punto de mira del campeón récord y añadió: «Todavía hay dudas. No quiero entrar ahora en detalles, eso lo dejaré para nuestro debate en el consejo de supervisión».

    Se prevé una decisión definitiva en la reunión ordinaria del consejo del próximo agosto, cuando Hoeneß considere si Eberl es el director deportivo que llevará al Bayern hacia el futuro.

  • FC Bayern: duras críticas contra Eberl

    Según un reportaje del diario «Bild», el consejo de supervisión acusa al director deportivo de actuar con excesiva rapidez y precipitación en el mercado de fichajes, lo que ha generado una grave ruptura de la confianza.

    En el volátil mercado de fichajes, los directivos echan en falta una mayor coordinación con la dirección del club y las consultas previas a los poderosos jefes antes de tomar decisiones definitivas.

    Además, piden una línea más dura en las negociaciones. 

    Además, critican su estilo de trabajo y su manejo del conflictivo entorno de la Säbener Straße, pues consideran que no encaja con la cultura de controversia del FC Bayern.

  • Max EberlGetty Images

    Parece que Eberl es difícil de localizar.

    Se rumorea que la disponibilidad de Eberl irrita a los dirigentes del club, quienes critican sus frecuentes descansos sin móvil. Esta situación genera malestar en el fútbol de élite, un mundo de rumores constantes y negocio 24/7.

    Tras la celebración de la copa en el estadio, Eberl reconoció en una entrevista con la ARD sentirse afectado por las palabras del presidente honorario y admitió estar «sorprendido» por las declaraciones de Hoeneß. «Las dudas están ahí, al parecer», admitió. De lo contrario, no lo habría dicho».

  • FC Bayern de Múnich, calendario: las próximas citas del FCB

    FechaPartidoCompetición
    25 de julioWehen Wiesbaden - FC BayernPartido amistoso
    4 de agostoJeju SK FC - FC BayernPartido amistoso
    7 de agostoFC Bayern - Aston VillaPartido amistoso
    15 de agostoFC Bayern - RB LeipzigPartido amistoso