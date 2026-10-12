Vince recalcó que el club no está buscando un sustituto porque considera que los entrenadores de renombre a menudo perjudican la toma de decisiones de los equipos.

Al explicar por qué actualmente no hay ningún puesto vacante en el club, declaró a BBC Radio Gloucestershire: «No hay nadie entre los candidatos ni vinculado al puesto. Ahora mismo no hay ninguna vacante. Vamos a probar algo nuevo, a ver cómo funciona y adónde nos lleva.

«En realidad, no hay ningún drama por no contar con Robbie. Creo que estamos bien sin entrenador. Lo que veo en el fútbol es que los equipos están dirigidos por entrenadores con un gran ego, y no estoy seguro de que siempre tomen las mejores decisiones.

«Vamos a probar algo distinto para ver si conseguimos un resultado más equilibrado en cuanto a la toma de decisiones. Y vamos a seguir un tiempo sin un entrenador con un gran ego para ver qué pasa».