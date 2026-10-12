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¿Sin entrenador? ¡No hay problema! Dale Vince desvela el plan radical del Forest Green Rovers para prescindir de entrenadores con «mucho ego»
Una estrategia poco convencional sustituye al entrenador que se marchó
El Forest Green ha decidido no contratar a un nuevo entrenador tras la salida de Savage hace casi dos semanas. Conocido por hacer las cosas de otra manera, Vince cree que los entrenadores con un gran ego suelen tomar malas decisiones que no ayudan al equipo. Ahora, el club dejará que su actual cuerpo técnico dirija al equipo de forma conjunta durante los próximos partidos para ver cómo funciona.
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«Estamos bien sin entrenador»
Vince recalcó que el club no está buscando un sustituto porque considera que los entrenadores de renombre a menudo perjudican la toma de decisiones de los equipos.
Al explicar por qué actualmente no hay ningún puesto vacante en el club, declaró a BBC Radio Gloucestershire: «No hay nadie entre los candidatos ni vinculado al puesto. Ahora mismo no hay ninguna vacante. Vamos a probar algo nuevo, a ver cómo funciona y adónde nos lleva.
«En realidad, no hay ningún drama por no contar con Robbie. Creo que estamos bien sin entrenador. Lo que veo en el fútbol es que los equipos están dirigidos por entrenadores con un gran ego, y no estoy seguro de que siempre tomen las mejores decisiones.
«Vamos a probar algo distinto para ver si conseguimos un resultado más equilibrado en cuanto a la toma de decisiones. Y vamos a seguir un tiempo sin un entrenador con un gran ego para ver qué pasa».
«Vamos a ver cómo va»
El presidente confía en que los entrenadores actuales puedan asumir el trabajo sin problemas, ya que se encargan de los entrenamientos diarios. Durante la misma emisión, explicó cómo se repartirán las tareas los miembros del cuerpo técnico: «Nos gusta la situación en la que estamos. Vamos a ver cómo va, quizá durante unos partidos, quizá durante un mes. En cualquier caso, el cuerpo técnico ya viene haciendo la mayor parte del trabajo, ocupándose de los entrenamientos diarios. Conocen al equipo a la perfección y creo que los tres toman decisiones muy equilibradas y racionales entre ellos».
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Un equipo en apuros afronta un desafío copero
Rovers necesita que este nuevo plan funcione cuanto antes tras encadenar cinco partidos sin ganar y caer al 16.º puesto de la clasificación. Su próximo reto será en la cuarta ronda de clasificación de la FA Cup, a domicilio ante el Chesham United, el sábado 17 de octubre. Perder esa eliminatoria minaría aún más la moral del equipo en medio de una mala racha.
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