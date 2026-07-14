«Sin dudas»: Declan Rice no será el próximo capitán de Inglaterra, pues una exestrella de los Tres Leones ya eligió a otro sucesor de Harry Kane

En talkSPORT, Agbonlahor descartó que Rice, centrocampista del Arsenal, sea el próximo capitán. Aunque Tuchel lo nombró vicecapitán, Agbonlahor asegura que la estrella del Real Madrid es la única opción tras marcar seis goles y llevar a Inglaterra a semifinales.

Agbonlahor sentenció: «Él es el próximo capitán de Inglaterra. No hay debate: la gente menciona a Declan Rice, pero Jude Bellingham será el sucesor de Harry Kane. Es obvio». Bellingham marcó dos goles ante México y decidió el 2-1 contra Noruega en cuartos, consolidando su liderazgo.