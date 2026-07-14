AFP
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«Sin dudas»: Declan Rice no será el próximo capitán de Inglaterra, pues una exestrella de los Tres Leones ya eligió a otro sucesor de Harry Kane
Agbonlahor apoya a Bellingham para que sea el capitán
En talkSPORT, Agbonlahor descartó que Rice, centrocampista del Arsenal, sea el próximo capitán. Aunque Tuchel lo nombró vicecapitán, Agbonlahor asegura que la estrella del Real Madrid es la única opción tras marcar seis goles y llevar a Inglaterra a semifinales.
Agbonlahor sentenció: «Él es el próximo capitán de Inglaterra. No hay debate: la gente menciona a Declan Rice, pero Jude Bellingham será el sucesor de Harry Kane. Es obvio». Bellingham marcó dos goles ante México y decidió el 2-1 contra Noruega en cuartos, consolidando su liderazgo.
- Getty Images Sport
Comparaciones con la leyenda francesa Zidane
Agbonlahor comparó al centrocampista con el icono francés Zinedine Zidane, que llevó a su selección a la gloria en el Mundial de 1998.
Destacando su enorme influencia y madurez, Agbonlahor añadió: «Me recuerda a Zidane por su forma de jugar. Ahora mismo es él quien está llevando al equipo adelante. Creo que es de talla mundial. Además, si le escuchas fuera del campo, se nota su gran serenidad. Será el próximo capitán de Inglaterra tras Harry Kane. Ha estado excelente y está sacando adelante al equipo».
Un excompañero de equipo prevé que asumirá el liderazgo en el futuro.
Harlee Dean, quien lo capitaneó en su temporada de consagración en el Birmingham City, comparte esta opinión. Dean cree que su autoridad natural lo convierte en el sucesor ideal.
Explicó: «Juega con el pecho hinchado, no se esconde de nada. No creo que le dé demasiada importancia a ser capitán, aunque es un honor llevar el brazalete de Inglaterra. Supongo que piensa: “Si llega, llega. Si no, pues no». Forma parte de su plan, pero, en cualquier caso, seguirá siendo la figura en la que todos se fijan. Los está arrastrando a todos con él, haciendo que los que le rodean sean mejores. Así que, quizá dentro de dos o tres años, cuando Harry Kane se retire, el puesto recaerá naturalmente en Jude, en mi opinión».
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¿Qué les depara el futuro a Inglaterra y a Bellingham?
Inglaterra afronta un enorme desafío al prepararse para enfrentar a Argentina en una semifinal del Mundial muy esperada. Bellingham, con seis goles, quiere más y soñan con llevar a su selección al título. Con o sin el brazalete de Kane, ya es el corazón de esta generación.
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