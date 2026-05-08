«Ahora eres, sin duda, el mejor tirador de Europa. Has ayudado a la selección alemana a proclamarse campeona del mundo y de Europa. Tu esfuerzo ha dado sus frutos», dijo Schröder en un mensaje de vídeo publicado en Instagram y dirigido a su compañero de la selección.
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«¡Sin duda, el mejor tirador de Europa!». La estrella de la NBA Dennis Schröder elogia al héroe del baloncesto alemán tras recibir un importante galardón
«He visto lo duro que trabajas en los últimos años. Un compromiso increíble: primero con la selección nacional y también por impulsar el baloncesto en Alemania», dijo Schröder sobre el base del Bayern de Múnich. Obst se enteró del galardón el jueves por la noche, pocas horas antes. El resultado de la votación se anunció tras la victoria a domicilio del equipo muniqués por 86-78 sobre Riesen Ludwigsburg.
- AFP
Andi Obst, el primer MVP alemán en más de 20 años: «Significa mucho para mí»
«Este premio es muy especial para mí», afirmó Obst tras convertirse en el primer alemán en ganar el MVP en más de 20 años. En el pabellón de Ludwigsburg, sus abuelos aparecieron en la pantalla gigante y le dedicaron un mensaje que lo emocionó.
«Su vídeo de felicitación me emocionó de verdad», añadió. Pese a la alegría, ya piensa en los playoffs del campeonato alemán, que arrancan el 16 de mayo: «Si ganamos otro título, mis abuelos nos invitarán a tarta de ruibarbo».
Recibirá el trofeo antes del último partido de la fase regular contra el EWE Baskets Oldenburg el domingo (16:30 h, Dyn).