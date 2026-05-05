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«Sin duda, el equipo más fuerte al que nos hemos enfrentado»: Luis Enrique compara el duelo con el Bayern con un «Nadal contra Federer», mientras el vigente campeón de la Liga de Campeones busca sellar su pase a la final
Análisis de un reñido partido de ida
Los campeones viajan a Baviera tras un partido de ida intenso que acabó 5-4 a favor del PSG. El Bayern dominó la posesión y generó peligro, pero el equipo francés ganó. Los dobletes de Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, más el tanto de João Neves, superaron los goles de Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano y Luis Díaz. El gigante alemán creó seis ocasiones claras, pero acabó sucumbiendo en 90 minutos de infarto.
- AFP
Encontrar la máxima motivación en las rivalidades de élite
En lugar de sentirse intimidado por el ambiente o el rival, el exentrenador del Barcelona quiere que su plantilla disfrute de esta gran ocasión. Para inspirar a sus jugadores, trazó un paralelismo con los deportes individuales de élite. Enrique explicó: «Mañana jugaremos en Múnich con el objetivo de ser más competitivos que nunca». Rafa Nadal dijo que sus duelos con Federer y Djokovic lo motivaban, y eso buscamos: admiramos al Bayern, pero nos impulsa a ser mejores. Mañana intentaremos superar a un equipo que juega de forma sensacional».
Mantener la voluntad ofensiva fuera de casa
El PSG ha sido excepcional como visitante esta temporada y el entrenador no piensa limitarse a defender la ventaja. Espera un partido abierto y agresivo. Enrique declaró: «Ante un rival tan fuerte, lo primero es recordar que solo tenemos un gol de ventaja y eso no garantiza nada. Tenemos la experiencia del año pasado. Siempre buscamos estar a la altura de las expectativas de nuestra afición».
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¿Qué les depara el futuro a los parisinos?
El PSG debe superar esta dura prueba europea para asegurarse su plaza en la gran final del 30 de mayo. Tras el partido de mañana, el vigente campeón volverá a centrar su atención en la liga nacional, preparándose para recibir al Brest este fin de semana y cerrar una temporada exitosa.