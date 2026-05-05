En lugar de sentirse intimidado por el ambiente o el rival, el exentrenador del Barcelona quiere que su plantilla disfrute de esta gran ocasión. Para inspirar a sus jugadores, trazó un paralelismo con los deportes individuales de élite. Enrique explicó: «Mañana jugaremos en Múnich con el objetivo de ser más competitivos que nunca». Rafa Nadal dijo que sus duelos con Federer y Djokovic lo motivaban, y eso buscamos: admiramos al Bayern, pero nos impulsa a ser mejores. Mañana intentaremos superar a un equipo que juega de forma sensacional».