El entrenador del Colonia, Kwasniok, ha hablado abiertamente sobre el desarrollo cuidadosamente gestionado de El Mala, ya que el jugador de 19 años sigue despertando un gran interés entre los grandes clubes europeos. El joven, que ha disfrutado de una campaña productiva con 11 goles, ha sido utilizado principalmente como suplente tras el ascenso del club a la Bundesliga.

A pesar de su creciente influencia, las actuaciones del joven delantero no han pasado desapercibidas en todo el continente. Bayern Insidersugiere que el Manchester City, campeón de la Premier League, y el Bayern de Múnich están siguiendo de cerca su evolución, mientras que el Brighton ya puso a prueba la determinación del Colonia con una oferta significativa. Sin embargo, los Billy Goats siguen decididos a cuidar a su preciada joya en el Mungersdorfer Stadion.