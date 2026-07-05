SEATTLE — Al principio, Chris Richards creyó que era inteligencia artificial. Pensó que alguien había sido hackeado. Las noticias que veían en las redes no podían ser ciertas, pero pronto se propagaron en el autobús de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos de camino al entrenamiento del domingo.

Uno a uno, los jugadores del USMNT entraron a sus redes y confirmaron la noticia: la suspensión de Folarin Balogun se había levantado. El delantero titular podrá jugar los octavos de final contra Bélgica.

«En el autobús había mucho ambiente», recordó Richards. «Sonaba la música y, de repente, alguien mencionó la noticia, pero nadie quería creerlo. Al llegar, confirmamos que era cierto».

Añadió: «No sé cuándo se enteró Balo. Si lo sabía antes que nosotros, no dijo nada, pero creo que muchos pensamos al principio que era AI. Estamos muy emocionados. Lo descubrimos por las redes, lo cual estuvo genial. Hay muchas incógnitas, pero en general estamos muy contentos y emocionados».

La decisión lo cambia todo: la joven estrella del equipo podrá disputar el partido más importante. Su suspensión inicial fue polémica, y su restitución seguramente también lo es.

Para el equipo estadounidense, lo único que importa es que Balogun está de vuelta, aunque en circunstancias dramáticas.

«Sabiendo que nos enfrentamos a una selección belga realmente fuerte», dijo Richards, «y sabiendo que recuperamos a nuestro delantero titular, es muy emocionante y quizá nos dé un pequeño empujón extra».