'Simplemente no tienen suficiente' - Javier Aguirre lanza dura evaluación tras la derrota de México 2-1 ante Paraguay

México cerró el 2025 con un sabor amargo tras caer 2-1 ante Paraguay en el Alamodome, acompañado nuevamente por los abucheos de su propia afición. La escena recordó lo ocurrido días antes en Torreón, durante el 0-0 frente a Uruguay, cuando la reacción del público incluso incomodó a algunos jugadores. Los reclamos volvieron a hacerse presentes el martes, reflejando el creciente descontento en torno al proyecto de Javier Aguirre, quien termina la última Fecha FIFA del año con más interrogantes que avances.

Después del encuentro, el “Vasco” habló sin filtros. Señaló directamente el nivel de varios futbolistas y las dificultades persistentes del equipo para generar peligro de manera constante.

“Hay jugadores que quieren y pueden, y otros que quieren pero quizá no pueden; simplemente no les alcanza”, afirmó Aguirre. “Por eso debemos seguir buscando el XI ideal, la mejor forma de construir ataques y de salir jugando desde atrás.”