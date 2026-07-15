Según los expertos, el fracaso se debió sobre todo a la falta de disciplina táctica y de humildad. Kramer no atribuyó la culpa a aspectos físicos ni a la falta de voluntad individual de los jugadores.
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«Simplemente no tienen ganas de entrenar»: un campeón del mundo alemán lanza una acusación explosiva contra la selección francesa
«A Francia no se le puede reprochar nada. Todos querían correr, y lo hicieron», subrayó el jugador de 33 años, refiriéndose a las buenas estadísticas de carrera del equipo. El problema de los franceses radica más bien en su comportamiento táctico colectivo cuando no tienen la pelota.
Para Kramer, la clave estuvo en que Francia no logró actuar como un equipo cohesionado en la semifinal: «La gran diferencia es que no lo hacen juntos», afirmó el experto de la ZDF.
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Kramer sobre Francia: «No nos apetece entrenar»
Entrenar a un grupo tan heterogéneo de individualistas es un gran reto para el cuerpo técnico. Kramer lo explicó así: «Hay que entrenar a esta pandilla. Con tantos jugadores de talla mundial como Dembélé y Mbappé, la mayor tarea del entrenador es mantenerlos contentos».
Luego criticó la actitud defensiva de la delantera: «Hoy se ve en la reacción de Francia que España podría jugar contra ellos eternamente. No porque no quieran, sino porque simplemente no tienen ganas de entrenar y, por eso, no puedes prepararlo».
Broma sobre España: humildad y gratitud por De la Fuente
El exentrenador del Friburgo, Christian Streich, respaldó a Kramer y destacó la eficacia del colectivo español frente al conjunto de estrellas francés. Le impresionó especialmente la disciplina defensiva de los delanteros españoles: «La sistemática de hoy, cómo ha defendido España, cómo han defendido, por ejemplo, Lamine Yamal —que, por supuesto, tiene que hacerlo—, Baena u Oyarzabal: cada vez que el francés te daba la espalda, salían a presionar. Cada vez».
Para Streich, la clave está en la estructura y la trayectoria de ambos equipos. Luis de la Fuente conoce y ha formado a gran parte de sus jugadores desde las categorías inferiores, mientras que Francia parece una colección de estrellas con egos muy marcados.
Eso se nota en la relación con el entrenador. Streich elogió el vínculo entre los jugadores españoles y su técnico: «Muestran humildad y gratitud, y eso lo cambia todo».
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España acaba con el sueño de Francia de ganar el Mundial
El martes, Francia quedó fuera de la final tras perder 2-0 con una sólida España. Ahora solo jugará por el tercer puesto. La Roja disputará la final del domingo ante el ganador del Inglaterra-Argentina del miércoles (21:00 h).
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