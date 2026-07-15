«A Francia no se le puede reprochar nada. Todos querían correr, y lo hicieron», subrayó el jugador de 33 años, refiriéndose a las buenas estadísticas de carrera del equipo. El problema de los franceses radica más bien en su comportamiento táctico colectivo cuando no tienen la pelota.

Para Kramer, la clave estuvo en que Francia no logró actuar como un equipo cohesionado en la semifinal: «La gran diferencia es que no lo hacen juntos», afirmó el experto de la ZDF.