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«Simplemente no hay suficientes mujeres en el cuerpo técnico»: la FIFA exige la presencia de una entrenadora o una asistente en todas las competiciones femeninas
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«Una inversión importante»
En todos los torneos de fútbol femenino juvenil y absoluto de la FIFA, así como en las competiciones de selecciones nacionales y de clubes, cada equipo debe contar con al menos dos mujeres en su cuerpo técnico, una de las cuales debe ser la entrenadora principal o la entrenadora adjunta.
La normativa, aprobada el jueves por el Consejo de la FIFA, exige que todos los equipos cuenten al menos con una entrenadora principal o una entrenadora asistente, lo que supone un avance enorme en un sistema en el que, durante años, solo un pequeño número de mujeres ha dirigido equipos.
A modo de referencia, en la Copa Mundial Femenina de la FIFA de 2023, solo 12 de los 32 entrenadores principales de toda la competición eran mujeres. Jill Ellis, directora de fútbol de la FIFA y antigua entrenadora, afirmó: «Simplemente no hay suficientes mujeres en el cuerpo técnico hoy en día. Debemos hacer más para acelerar el cambio creando vías más claras, ampliando las oportunidades y aumentando la visibilidad de las mujeres en nuestras bandas...».
«La nueva normativa de la FIFA, combinada con programas de desarrollo específicos, supone una importante inversión tanto en la generación actual como en la futura de entrenadoras».
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«Necesitamos más mujeres en puestos de responsabilidad en el fútbol»
«Por supuesto que necesitamos más mujeres en puestos de responsabilidad en el fútbol», declaró Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el Congreso de la UEFA celebrado en febrero. «Por eso, debemos apoyar, sin duda, a más mujeres en puestos relacionados con el fútbol y a más mujeres en general».
A medida que crece el fútbol femenino, la iniciativa de la FIFA forma parte de su estrategia a largo plazo que «combina avances normativos con una inversión sostenida en la formación de entrenadoras y el desarrollo profesional, para preparar a las mujeres para ocupar esos puestos de liderazgo».
Infantino añadió: «Por lo tanto, debemos apoyar, por supuesto, a más mujeres en puestos relacionados con el fútbol y a más mujeres en general. Quizás necesitemos... más entrenadoras en los equipos femeninos. Este es otro debate que tendremos que abordar en algún momento, porque hemos visto que hay entrenadoras excelentes. Lo vimos en la última Eurocopa, cómo el fútbol femenino goza de buena salud, cómo está creciendo».
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«Es un avance increíble para el fútbol femenino»
La seleccionadora de la selección femenina de Estados Unidos, Emma Hayes, compartió la noticia en las redes sociales el jueves, publicándola en su historia y escribiendo: «Es un avance increíble para el fútbol femenino».
En la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, 12 de los 32 seleccionadores nacionales eran mujeres. En la NWSL, solo tres equipos —el Racing Louisville, el Boston Legacy y el Seattle Reign— cuentan actualmente con entrenadoras.
«La nueva normativa de la FIFA, combinada con programas de desarrollo específicos, supone una importante inversión tanto en la generación actual como en la futura de entrenadoras», afirmó Ellis.
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¿Y ahora qué?
A partir del jueves 19 de marzo, esta norma entrará en vigor de forma inmediata, antes de los Mundiales Femeninos Sub-17 y Sub-20 y de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA.
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