«Simplemente no destaca»: Thomas Tuchel explica sin rodeos por qué no quería que Cole Palmer estuviera en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial

La estrella del Chelsea no ha logrado traducir su eficacia goleadora de la liga al nuevo contexto internacional: no ha participado en ningún gol en sus tres partidos con el seleccionador alemán.

Al explicar por qué prefirió una exclusión táctica definitiva antes que encajar a fondo a nombres de élite en el banquillo, Tuchel añadió: «Se retiró varias veces, tuvo que retirarse varias veces, lesionado, y cuando estuvo en la concentración no tuvo el impacto que todos queríamos.

Su personalidad le ayuda a mantener la calma y ser decisivo en los momentos clave, pero para llegar a ellos debe estar en forma y ser influyente en el grupo, algo que no ha demostrado de forma constante.

«Fue una de las llamadas más difíciles, pues es uno de los nombres más destacados que dejamos fuera. Pero me niego a convocar a alguien solo por su nombre o a colocarlo fuera de posición; prefiero tomar la decisión dura de antemano y luego exigir el máximo al resto».