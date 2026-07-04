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«¡Simplemente mágico!»: Cabo Verde dejó boquiabierto a Thierry Henry y a Zlatan Ibrahimovic «casi con lágrimas en los ojos» tras su gloriosa derrota ante Argentina
Las leyendas del Mundial, conmovidas por este esfuerzo histórico
Cabo Verde debutó en dieciseisavos como claro outsider, 66 puestos por debajo de la número uno, Argentina. Su valentía forzó la prórroga y encantó al mundo, incluido Ibrahimovic, analista de FOX Sports.
Tras el pitido final, el exinternacional sueco se mostró emocionado y declaró: «Puedo quedarme aquí y aplaudir a Cabo Verde porque todo ha girado en torno a Cabo Verde. Una pequeña isla con grandes sueños que estuvo a punto de sorprender al gigante. Estos chicos son héroes, se han convertido en ídolos de su isla y son estrellas. No perdieron ningún partido en 90 minutos, algo importante, y estuvieron a punto de lograrlo».
Y añadió: «Se me saltaron las lágrimas al ver estas imágenes. Argentina ni siquiera celebró, porque esto no va de Argentina ni de Leo Messi, sino de Cabo Verde, que estuvo a punto de lograrlo».
- imago images / Eibner
Henry elogia a los «mágicos» equipos modestos
Henry elogió la fe de la selección africana durante todo el partido, que Argentina ganó en la prórroga tras un cabezazo desviado por el brazo de Diney Borges. «El resultado no importa ahora; estoy seguro de que los argentinos piensan lo mismo, pues ni lo celebraron. Solo están contentos de avanzar», dijo la leyenda del Arsenal.
«La historia es, fue y siempre será Cabo Verde. Hoy he visto que, cuando crees, esto puede pasar. Sí, perdieron, pero se ganaron nuestro corazón. Es mágico. ¡Vaya!».
Messi se toma a broma la batalla física
Mientras los comentaristas se quedaban boquiabiertos, Messi sentía el castigo físico de enfrentarse a un rival tan decidido. El capitán argentino, que marcó su gol 20 en Mundiales, bromeó y se hizo selfies con sus rivales pese a lo que estaba en juego en ese partido de eliminatoria.
Al terminar, bromeó: «Me dieron una paliza, pero al final me pidieron la camiseta». La estrella del Inter de Miami admitió que Argentina sufrió para mantener el control y concluyó: «Sabíamos que sería un partido muy duro; hay una razón por la que este equipo no había perdido con España ni con Uruguay».
- AFP
Una fuente de inspiración para el mundo del fútbol
Mikel John Obi elogió el impacto de Cabo Verde en el fútbol mundial: «Lo de hoy es increíble», dijo el excentrocampista del Chelsea.
Concluyó: «Ellos son los ganadores de hoy. Da igual lo que haya pasado, estos chicos son los ganadores absolutos. Argentina ha esquivado una bala enorme y sigue viva para luchar otro día». Ahora Argentina se centra en los octavos contra Egipto, mientras los «Tiburones Azules» regresan a casa como héroes.
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