El seleccionador argentino Lionel Scaloni habló ante los medios tras la victoria por 3-0 de su equipo sobre Benín y ofreció una emotiva reflexión sobre lo que ha supuesto dirigir al mayor icono de su país. Scaloni admitió que la emoción de la noche fue abrumadora al repasar sus logros compartidos.

El técnico guio a Argentina a cuatro grandes títulos junto a su legendario capitán.

La noche marcó la conclusión de una histórica asociación entre entrenador y capitán.