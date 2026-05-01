«Cada mañana, al llegar al campo de entrenamiento, Michael estaba dormido en su coche», recordó Mark Bowen, quien entrenó a Olise en sus inicios como profesional en el FC Reading, en el programa Bolzplatz de la ZDF.
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«Simplemente estaba dormido en su coche»: se desvela una curiosa historia sobre Michael Olise, del Bayern de Múnich
Olise, aún adolescente, jugaba en el segundo equipo inglés (hoy en la tercera división) pero vivía con su familia en Londres. Cada mañana atravesaba el denso tráfico hasta Reading.
«Me dijo que no quería quedarse atrapado en el tráfico ni pasar demasiado tiempo en el coche. A veces salía a las 5:30 para llegar a tiempo al entrenamiento», recuerda Bowen, hoy director deportivo del Forest Green Rovers de la quinta división inglesa. Lo curioso es que, una vez en el campo, se quedaba dormido al volante. A las 9:00 empezaba el entrenamiento y los veteranos me preguntaban: “¿Dónde está Michael? ¿Por qué llega tarde?». Yo les respondía: «Chicos, puede que llegue tarde, pero mientras vosotros aún dormíais, él ya estaba en el aparcamiento». Era muy joven y se quedaba dormido. Teníamos que despertar a Michael para que se uniera al entrenamiento», recuerda Bowen.
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Michael Olise fue descartado por el Chelsea y el Manchester City
Olise jugó brevemente en las categorías inferiores del Arsenal y luego vistió la camiseta del Chelsea durante siete años. A los 14 años, los Blues lo descartaron a pesar de su talento, así que pasó al Manchester City, donde tampoco permaneció más de un año.
Con 15 años fichó por el Reading y, solo dos temporadas después, debutó con el primer equipo. «¿Por qué acabó en el Reading tras pasar por esos grandes clubes?», se pregunta aún hoy su promotor, Bowen. «Quizá en esos equipos vieron como un defecto su gran seguridad en sí mismo; tal vez esperaban que fuera más modesto».
Bajo la tutela de Bowen, Olise se hizo titular en el Reading y en 2021 fichó por el Crystal Palace, donde se consolidó en la Premier. En 2024 el Bayern pagó 53 millones de euros por el internacional francés, una inversión que ya ha dado frutos. En el FCB se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo y recientemente deslumbró en el 4-5 contra el París Saint-Germain. Esta temporada, con 24 años, lleva 20 goles y 29 asistencias en 47 partidos.
Michael Olise: los clubes en los que ha jugado hasta ahora
Periodo
Club
2009
FC Arsenal
2009-2016
Chelsea
2016–2017
Manchester City
2017-2021
Reading FC
2021–2024
Crystal Palace
desde 2024
FC Bayern de Múnich