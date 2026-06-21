Tras vencer a Suecia en el Mundial, De Jong habló con el medio holandés NOS y recordó su trayectoria. Holanda lidera el Grupo F con cuatro puntos, tras empatar 2-2 con Japón y ganar 5-1 a Suecia.

A pesar de la presión, el centrocampista insiste en que su pasión sigue intacta. «Sigue siendo mi afición, aunque sea mi trabajo», explicó. «Disfruto muchísimo jugando al fútbol y puedo sumergirme en ello por completo. Por supuesto, hay mucho más en juego que cuando juegas con amigos en un parque, pero la sensación una vez que empiezas es casi la misma».