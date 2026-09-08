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Simone Inzaghi protege a Gabriel Martinelli y Ollie Watkins después de que un ataque de 200 millones de dólares se quedara en blanco y pusiera fin a la histórica racha de 47 partidos invicto del Al Hilal
La racha llega a su fin en Riad
El 19 veces campeón de Arabia Saudí sufrió el lunes una humillante derrota en casa por 0-2 a manos del Neom, la primera en liga en más de un año. El resultado también pone fin al historial impoluto del técnico Simone Inzaghi en competiciones nacionales desde que dio el sonado salto desde el Inter de Milán en junio de 2025 para hacerse cargo del gigante de Riad. Hasta este partido, el Al-Hilal había firmado un inicio perfecto de la nueva campaña, con cinco victorias consecutivas que le permitían asentarse cómodamente en lo más alto de la tabla. Sin embargo, el aura de invencibilidad que rodeaba al club se desvaneció ante su propia afición.
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Los fichajes de la Premier League no rinden
La derrota escuece especialmente si se tiene en cuenta la enorme inversión que hizo Al-Hilal durante el mercado de fichajes de verano para reforzar una plantilla ya plagada de estrellas. Inzaghi alineó a sus tres atacantes de alto perfil, fichados este verano de clubes de la Premier League por una cantidad conjunta que, según se informa, supera los 200 millones de dólares. Pese a la presencia de Gabriel Martinelli, Ollie Watkins y Crysencio Summerville, los locales no lograron encontrar la vía del gol, lo que puso de manifiesto una inusual falta de cohesión en el último tercio que sin duda preocupará al cuerpo técnico.
«Es cierto que la directiva hizo un gran trabajo, pero seguimos en lo más alto de la clasificación y no culpo a los jugadores», declaró el entrenador.
Los errores defensivos persiguen a los campeones
Mientras la atención se centraba en gran medida en el inofensivo ataque, los errores defensivos atrás fueron igual de preocupantes para las Olas Azules. Un desastroso gol en propia puerta del exbaluarte del Chelsea Kalidou Koulibaly marcó el tono desde el inicio del partido, dando a Neom una ventaja que nunca pareció dispuesto a ceder. La situación empeoró poco antes del descanso, cuando el centrocampista marfileño Amadou Kone dobló la ventaja.
"Soy responsable de esta dolorosa derrota, que me quitará el sueño. En la primera parte no comparecimos como se requería y encajamos dos goles, y en la segunda entramos con fuerza, pero no tuvimos suerte de cara a gol. Los jugadores hicieron lo que tenían que hacer", dijo Inzaghi.
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La lucha por el título, totalmente abierta
El resultado no solo pone fin a una era histórica de dominio, sino que también supone un enorme impulso para el grupo perseguidor en la Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo y Al Nassr tienen ahora una oportunidad de oro para igualar a puntos con los líderes si consiguen una victoria contra Abha el jueves. Inzaghi cerró la noche reiterando su responsabilidad y la necesidad de una rápida reacción en las próximas semanas.
"Esta es mi primera derrota en Arabia Saudí desde que llegué, y ahora lo único que tenemos que hacer es aprender de ella. Repito que asumo toda la responsabilidad por la derrota, y este tipo de derrotas devuelven a los jugadores a la realidad", señaló.
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