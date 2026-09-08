Clamoroso en la Saudi Pro League: el Neom de Christophe Galtier asalta con un claro 2-0 el campo del Al-Hilal de Simone Inzaghi y le inflige al líder la primera derrota en los 90 minutos desde la llegada del técnico italiano a Arabia Saudí.





Para el exentrenador de Inter y Lazio se trata de un tropiezo que interrumpe una impresionante racha de 47 partidos consecutivos sin derrotas en los 90', contando la Saudi League, la Champions asiática y las copas nacionales. El encargado de desbloquear el partido fue un autogol de Kalidou Koulibaly, otro viejo conocido de la Serie A, que envió el balón a su propia portería para el 1-0 del Neom. En el tramo final llegó después el segundo, obra de Amadou Koné, que cerró definitivamente el partido.



