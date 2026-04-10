Simeone, tras la queja del Barcelona: «En Madrid estamos acostumbrados a eso»

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, se refirió a la denuncia del Barcelona ante la UEFA tras perder contra los rojiblancos.

El Barça perdió 2-0 en casa el miércoles en la ida de cuartos de la Champions.

El Barcelona presentó una protesta oficial ante la UEFA por los errores del árbitro rumano Stefan Covaci.

El Atlético se prepara para recibir al Sevilla este sábado en La Liga, antes de visitar al Barcelona el martes en la vuelta de los cuartos de final de la Champions.

En la rueda de prensa, recogida por AS, Simeone comentó: «Vivimos en Madrid y estamos acostumbrados a este tipo de situaciones».

Y añadió: «Para quien lo entiende, es muy sencillo, y no nos afecta en absoluto».

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