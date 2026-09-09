Simeone, sobre el papel de Jonathan David: «Nos puede dar velocidad, sobre todo por la banda derecha»

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, habla sobre Jonathan David, delantero canadiense de la clase 2000 cedido al Atlético de Madrid por la Juventus.





Entrevistado por Sky Sport en la víspera del partido contra el Liverpool, correspondiente a la primera jornada de la fase de liga de la Champions League, el técnico argentino dice: "¿David? Nos da velocidad, sobre todo por la banda derecha y esa salida al espacio que no teníamos en la plantilla, solo con Giuliano o Llorente que pueden hacerlo por ese lado, aunque él puede hacerlo más por dentro".

"Cuando llegó le dije que necesitamos recuperar al jugador que fue en el Lille. Lo que fue hace dos años lo tiene y debe volver a encontrarlo", informa TuttoJuve.com.