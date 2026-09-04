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Traducido por

Simeone: Queremos hacer feliz a Álvarez, y el escenario de hace 20 años no cambiará

Primera División
Athletic Club vs Atlético Madrid
Athletic Club
Atlético Madrid
D. Simeone
Julián Álvarez
J. David
M. Llorente
Barcelona
Real Madrid
España

Esperamos lo mejor de Álvarez, y hay que reducir los juicios sobre las personas

El Atlético de Madrid se desplaza al estadio de San Mamés para enfrentarse al Athletic de Bilbao mañana sábado, en la cuarta jornada de LaLiga, en un partido que marca el regreso de Julián Álvarez a la convocatoria del conjunto colchonero, tras el cierre del mercado de fichajes y la continuidad del jugador en el feudo del Metropolitano, después de que se disipara su deseo de fichar por el Barcelona.

Como era de esperar, el jugador argentino acaparó la mayor parte de la atención durante la rueda de prensa que ofreció el entrenador Diego Simeone antes del partido.

El diario Sport publicó las declaraciones de Simeone durante la rueda de prensa, donde dijo: "Álvarez está entrenando muy bien y mañana estará en la lista de convocados, y formará parte del grupo que viajará a Bilbao para disputar el partido".

El técnico argentino recalcó: "Esperamos lo mejor de Álvarez, como esperamos lo mejor de todos sus compañeros".

Cuando se le preguntó con insistencia sobre cómo logró Álvarez cambiar su situación, el entrenador no habló de su titularidad ni de su presencia en el banquillo durante la rueda de prensa, que duró apenas 6 minutos, sino que ofreció una prolongada reflexión, subrayando que el jugador tiene ante sí una oportunidad para aprender en la vida.

Simeone dijo: "Quiero ser muy claro. Para mí, la vida está llena de oportunidades. Y quizá esta sea la oportunidad que se le ha presentado a Julián Álvarez para ordenar muchas cosas en su vida".

Y añadió: "Nos pasamos toda la vida aprendiendo y, por desgracia, pasamos demasiado tiempo emitiendo juicios. Todos juzgamos, a este y a aquel. Debemos juzgar menos y preocuparnos más por aprender".

Y prosiguió: "Creo que el paso que dará Julián en su vida será puro aprendizaje. Y tiene la oportunidad de que todas las cosas que debe resolver internamente lo conviertan en una persona mejor".

Simeone concluyó sus palabras sobre Álvarez recalcando que su único deseo es verlo feliz, al afirmar: "Verlo feliz, eso es lo que queremos. Que esté bien y feliz, que esté a gusto y que nos dé goles".

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  • Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Simeone envía un mensaje al nuevo fichaje

    Más allá de Julián Álvarez, Simeone también habló de dos nombres destacados: Marcos Llorente y Jonathan David.

    Respecto al jugador español, que ayer jueves anunció su retirada de la selección española, Simeone aseguró que jugará en el Atlético de Madrid hasta que él lo decida.

    Y señaló: "Tiene una claridad asombrosa en sus ideas. Es consciente de que la decisión que tomó sobre la selección es lo que siente. Lo felicito, porque el ego siempre nos hace permanecer más tiempo en un lugar en el que quizás ya no sentimos que sea el nuestro. Y él hace lo que siente".

    En cuanto al delantero canadiense, Simeone le pidió adaptarse rápidamente y recuperar su mejor nivel, ese nivel que perdió durante su etapa en la Juventus.

    Y recalcó: "Necesitamos a un jugador del Lille, y ya hemos hablado con él. Puede ayudarnos gracias a sus características. Necesito que se adapte lo antes posible, pero lo vemos muy ilusionado y con muchas ganas".

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  • Diego SimeoneGetty Images

    Lo que sucede desde hace más de 15 o 20 años no va a cambiar

    Tras el cierre del mercado de fichajes, Simeone mantuvo el mismo discurso que ya había adoptado en otras temporadas, en vista de la diferencia en el volumen de gasto entre el Barcelona, el Real Madrid y el resto de los clubes.

    El técnico afirmó: "No va a cambiar lo que ocurre desde hace más de 15 o 20 años. El Real Madrid y el Barcelona, y luego nosotros, que venimos por detrás de ellos e intentamos acercarnos lo máximo posible para poder competir".

    No obstante, Simeone se preocupó de felicitar públicamente a Mateu Alemany a la hora de valorar el mercado de fichajes del Atlético de Madrid.

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