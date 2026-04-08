En las últimas semanas se ha anunciado el traspaso de Antoine Griezmann al Orlando City de la MLS para la segunda parte de su temporada. Tras firmar con el club estadounidense, el delantero francés se ha centrado de nuevo en el Atlético de Madrid hasta mayo. Su despedida será un golpe duro para los aficionados colchoneros. Para entender su importancia basta recordar la rueda de prensa del Cholo Simeone antes de los cuartos de final de la Champions contra el Barcelona.
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Simeone, emocionado por la despedida de Griezmann del Atlético de Madrid: «Gracias por ser el jugador y el amigo que eres»
LAS PALABRAS DE SIMEONE
El jugador elegido junto al entrenador argentino es Griezmann. Antes de empezar la rueda de prensa, el técnico del Atlético le agradeció al delantero francés todo lo que ha significado para el club: «Quiero hablar como entrenador y como aficionado del Atlético —dijo emocionado—. Gracias por tu trabajo, tu humildad y tu profesionalismo. Eres un ejemplo para los jóvenes, y sé que aún te obligaré a dar mucho más. Gracias por tu compromiso y profesionalidad; has sabido mantener la línea entre entrenador y jugador, y te considero primero un futbolista y luego un amigo».
LOS AÑOS DE GRIEZMANN EN EL ATLÉTICO DE MADRID
Antes de despedirse, Simeone se centró en el final de temporada: «Quedan ocho de Liga, uno de Copa y, si Dios quiere, cinco de Champions. Disfruta, te quiero; cualquier aficionado del Atlético te diría lo mismo». Griezmann jugó en el Atlético de Madrid de 2014 a 2019; tras un breve paso por el Barcelona regresó en 2021 y se quedará hasta el final de esta temporada.