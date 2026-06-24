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¿Siguen Ryan Reynolds y Rob McElhenney comprometidos con el sueño del Wrexham de llegar a la Premier League? El CEO de los Red Dragons ofrece una actualización sobre los planes de futuro de los copropietarios de Hollywood
La Premier League sigue siendo el objetivo principal
Desde que Reynolds y Mac asumieron el mando en 2021, el objetivo ha sido llevar al club del norte de Gales a la máxima categoría. Tras tres ascensos consecutivos que los llevaron a la Championship, los Red Dragons terminaron séptimos la última temporada, a solo dos puntos de los play-offs que podrían haberles dado el pase a la Premier League.
A pesar de quedarse fuera de los seis primeros, Williamson asegura que los propietarios mantienen intacto su empuje. Confirmó que el dúo sigue «absolutamente centrado» en llegar a la Premier League. El plan incluye no solo los resultados deportivos, sino también ampliar y mejorar el estadio para que la infraestructura del club esté a la altura de sus ambiciones.
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Mantener un vínculo emocional con el hipódromo
Mientras los propietarios de Wrexham, procedentes de Hollywood, viven los altibajos de la Championship, el entrenador Phil Parkinson se centra en reforzar la plantilla. Tras quedarse fuera de los play-offs por solo dos puntos la temporada pasada, el club planea fichar un portero, un centrocampista y un delantero para competir con los equipos descendidos de la Premier League.Este compromiso emocional lo comparte Williamson, quien declaró a The Leader: «Están muy orgullosos y no se duermen en los laureles; lo escucho cada semana. Siguen muy comprometidos con el club. Han vivido grandes momentos de éxito, sufren cuando no rendimos bien y se emocionan cuando hacemos algo extraordinario. Por suerte, en los últimos años hemos tenido más momentos extraordinarios que malos».
Una visión que va más allá del campo de juego
Aunque los resultados del primer equipo acaparan los titulares y alimentan la popular serie documental de Disney+, la directiva del Wrexham quiere dejar claro que su impacto debe sentirse en toda la ciudad. Los «temas y principios fundacionales» establecidos durante la compra siguen guiando sus decisiones mientras el club avanza hacia su siguiente fase de desarrollo. Además, dado que el éxito mundial de la serie ha convertido a los jugadores locales en celebridades de la noche a la mañana, Reynolds y Mac aprovechan su experiencia en el entretenimiento para asesorar personalmente a la plantilla ante los retos de la fama repentina.
Williamson destaca que los propietarios buscan el éxito deportivo y preservar el patrimonio local. «Están centrados en llegar a la Premier League, mejorar el estadio e invertir en el futuro del club, mientras marcan una diferencia positiva en la comunidad de Wrexham», afirma. Hay compromisos básicos para proteger el patrimonio, reforzar los valores comunitarios y aumentar la visibilidad global del club, al tiempo que se forja una cultura ganadora, fiel a esos principios fundacionales que no han cambiado».
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El éxito debe beneficiar a los aficionados y a la ciudad
La proyección mundial que han aportado Reynolds y Mac ha convertido a Wrexham en un nombre muy conocido, pero el director general cree que los propietarios miden su éxito más allá de las simples ventas internacionales de camisetas. La prioridad sigue siendo garantizar que la comunidad local no se quede atrás mientras el club continúa su trayectoria ascendente en el fútbol profesional.
Al referirse al impacto de la propiedad de Hollywood, Williamson concluyó: «Su entusiasmo y vínculo emocional con el club no han flaqueado. Lo que más les importa no es solo el éxito del club, sino que este beneficie a la afición, la ciudad y la comunidad. Eso es el núcleo de sus valores y, aunque ganar les entusiasma, reconocen que no hay éxito si el resto de aspectos no avanza al mismo ritmo que el club».