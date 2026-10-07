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¿Sigue teniendo José Mourinho una magia «especial»? El Real Madrid necesita que el técnico portugués actúe como una «figura paterna» para manejar los egos de Kylian Mbappe, Vinicius Junior y compañía
Mourinho, de vuelta en Madrid 13 años después de su primera etapa
Mourinho ha regresado a la capital española para una segunda etapa en uno de los banquillos más calientes del fútbol. En su anterior paso por el cargo conquistó el título de La Liga, cuando batallaba con el icónico Barcelona de Pep Guardiola, y ahora tiene la misión de repetir ese éxito.
Han pasado unos 13 años desde la última vez que el exentrenador del Chelsea, Inter y Manchester United ocupó el banquillo en Madrid, y ahora, a sus 63 años, es un técnico de un perfil completamente distinto. Su pasión por el juego nunca disminuirá y su inquebrantable confianza en sí mismo hace que siempre busque los mayores desafíos.
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Mbappé, Bellingham y Vini Jr, entre los ‘Galácticos’
El presente del Real es que los blancos encadenan dos temporadas sin conquistar un gran trofeo, pese a contar con el delantero francés Mbappe, que bate récords, como referencia en ataque. Está bien respaldado por la superestrella inglesa Bellingham y el extremo brasileño Vinicius Junior.
No hay duda del talento que Mourinho tiene a su disposición, pero ¿son un grupo de individualidades al que le falta espíritu colectivo? ¿Conserva un hombre que ha ganado títulos en Portugal, Inglaterra, Italia y España la capacidad táctica necesaria para sacar la mejor versión de un grupo de ‘Galácticos’?
¿Sigue siendo Mourinho un entrenador «especial»?
Cole disfrutó de la experiencia con Mourinho después de salir de la cantera en Stamford Bridge y está mejor situado que la mayoría para valorar si en Madrid han encontrado al hombre adecuado para el puesto.
Preguntado por si siguen ahí esas cualidades “especiales”, Cole, que hablaba en asociación con LiveScore Bet, dijo a GOAL: «Sé que hasta ahora le ha resultado un poco difícil. Pero creo que siempre es así cuando llegas a un club nuevo. El éxito no es inmediato, ¿verdad? El éxito se construye con el tiempo. Jose lo sabe mejor que nadie.
«Pero es conocido por llegar y, en una sola temporada, hacer el trabajo y marcharse. Pero creo que con este equipo va a tener que gestionar muchos tipos distintos de egos, porque por eso le ficharon.
«Es como una figura paterna para la mayoría de los futbolistas. Y va a tener que intentar descifrar eso lo antes posible. Es un club enorme. El Real Madrid no es ningún cualquiera. Conoce el trabajo. Ya ha estado allí antes.
«Pero yo tengo fe en Jose Mourinho. Creo que es un entrenador de primer nivel. Pero creo que, con esta plantilla, necesita encontrar la manera de unirla. Porque creo que llevan un par de años sin tener éxito. También han tenido un par de entrenadores con los que las cosas no han salido del todo según lo previsto. Así que definitivamente necesitan algo como Jose Mourinho.
«Pero tienen que creer en lo que está haciendo. Es así de simple. Y solo él puede estructurarlo de la manera que considere adecuada en el trabajo. Y tengo fe en él para que pueda devolver los días de gloria al Real Madrid. ¡Es gracioso decir eso, verdad!»
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Se espera que el Real compita por títulos nacionales y europeos
En el Bernabéu se da por hecho que hay que luchar por todos los títulos posibles en cada temporada. Ya ha arrancado una nueva búsqueda de la supremacía en la Champions League, pero el Real Madrid ya está a seis puntos de sus rivales del Clásico, el Barcelona, en la clasificación de La Liga.
Mourinho, que firmó un contrato de tres años al regresar a Madrid, sabe que esto va de resultados y que debe responder a las exigencias de la directiva y de la afición. El Real Madrid volverá a la acción el sábado, cuando reciba al Villarreal, antes de viajar a Italia para un duelo europeo con la Roma, antiguo club de su entrenador.
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