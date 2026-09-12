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«¡Sigue siendo humilde!»: Oliver Glasner resta importancia a su notable racha de ocho partidos sin perder contra Unai Emery tras la histórica victoria del Nottingham Forest en casa del Aston Villa
Manteniendo un historial táctico dominante
La victoria del sábado por la tarde amplió el notable registro personal de Glasner contra el exentrenador del Arsenal y del Paris Saint-Germain. Entre sus etapas en el Crystal Palace y ahora en el Nottingham Forest, el técnico austriaco se ha enfrentado ocho veces a Emery sin conocer la derrota, con un balance de seis victorias y dos empates.
Al reflexionar sobre su interacción antes del partido y su hito personal, Glasner reveló que es muy consciente de la diferencia entre sus respectivos palmareses. "Hablé con él (Emery) antes del partido y le dije que seguía 5-2 a su favor, en cuanto a títulos europeos ganados. Me dije a mí mismo: 'Oliver Glasner, mantén la humildad'", declaró el entrenador del Forest a los periodistas durante su rueda de prensa posterior al partido. "Seguiré así. Cada victoria es fantástica, pero hoy no jugué ni un segundo. Los jugadores merecen todo el mérito, porque lo hicieron muy bien. Nuestros aficionados merecen el mérito, porque nos apoyaron. Ahora nos iremos a casa y disfrutaremos de una preciosa noche de sábado."
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Superar una crisis de lesiones en defensa
La victoria fue aún más impresionante por los importantes obstáculos a los que se enfrentó Forest en las últimas horas de su preparación. Glasner se vio obligado a hacer un reajuste táctico de última hora después de perder a Nikola Milenkovic y Jair Cunha por lesiones en los isquiotibiales tras la última sesión de entrenamiento del viernes.
Glasner explicó lo caótico que fue el trabajo previo al partido y destacó las decisiones de última hora que tuvo que tomar para presentar un equipo competitivo. «Estamos contentos con la victoria, pero mucho más con el rendimiento y, sobre todo, con la resiliencia mostrada hoy», dijo. «Eran las 21.30 cuando recibimos el resultado de las pruebas, que nos dijeron que Jair Cunha y Nikola no podían jugar. Llamé a la puerta de Ola y Ousmane y les dije que iban a jugar. Hablé un poco con Ola sobre jugar en la línea de tres de atrás. Le dije que creo que puede hacerlo».
Resistencia y valentía en defensa
El espíritu del equipo quedó aún más ejemplificado por el defensa brasileño Murillo, que superó molestias físicas para asegurarse de estar disponible para el choque en Villa Park. Con la profundidad defensiva del Forest al límite, la disposición del central a jugar superando el dolor resultó crucial, ya que los goles de Liam Delap e Igor Jesus sellaron una memorable victoria por 2-1, lo que supuso la sexta victoria de Glasner sobre Emery, en una tarde en la que el Villa terminó con diez hombres tras una lesión de Ian Maatsen.
Al referirse al compromiso mostrado por sus baluartes defensivos, Glasner elogió la determinación de su estrella brasileña para tirar del equipo. "Puedo deciros ahora que Murillo tenía algo de dolor en las rodillas antes del partido, en el entrenamiento. Pero dijo: 'No, míster, jugaré'", añadió Glasner, subrayando la garra presente en su vestuario.
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De cara al calendario de partidos
Mientras las celebraciones continuarán en Nottingham durante todo el fin de semana, Glasner ya está pendiente del estado físico de sus jugadores clave de cara a su próximo compromiso. El Nottingham Forest tiene previsto enfrentarse al Coventry City el 19 de septiembre, pero probablemente tendrá que hacerlo sin Milenkovic, que afronta un breve periodo de baja.
Al ofrecer una actualización sobre el dúo lesionado, Glasner se mostró cauto respecto a sus fechas de regreso. «Lo de Nikola fue algo más serio y se perderá el partido contra el Coventry. Esperamos que esté de vuelta después del parón internacional. Confiamos en que Jair pueda volver para el partido contra el Coventry. Pero tenemos que ser cautos. Ya veremos», concluyó Glasner.
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