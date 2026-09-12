La victoria del sábado por la tarde amplió el notable registro personal de Glasner contra el exentrenador del Arsenal y del Paris Saint-Germain. Entre sus etapas en el Crystal Palace y ahora en el Nottingham Forest, el técnico austriaco se ha enfrentado ocho veces a Emery sin conocer la derrota, con un balance de seis victorias y dos empates.

Al reflexionar sobre su interacción antes del partido y su hito personal, Glasner reveló que es muy consciente de la diferencia entre sus respectivos palmareses. "Hablé con él (Emery) antes del partido y le dije que seguía 5-2 a su favor, en cuanto a títulos europeos ganados. Me dije a mí mismo: 'Oliver Glasner, mantén la humildad'", declaró el entrenador del Forest a los periodistas durante su rueda de prensa posterior al partido. "Seguiré así. Cada victoria es fantástica, pero hoy no jugué ni un segundo. Los jugadores merecen todo el mérito, porque lo hicieron muy bien. Nuestros aficionados merecen el mérito, porque nos apoyaron. Ahora nos iremos a casa y disfrutaremos de una preciosa noche de sábado."