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¿Sigue siendo «el mejor» portero del planeta? Philippe Albert, leyenda belga, clasifica al guardameta titular del Real Madrid, Thibaut Courtois, junto a David Raya, Alisson, Gianluigi Donnarumma y compañía
Títulos ganados con el Atlético de Madrid y el Chelsea
Su talento se detectó por primera vez en el Genk, donde debutó con el primer equipo a los 16 años. En 2011, el Chelsea, uno de los grandes de la Premier League, se hizo con un jugador de evidente potencial mediante un traspaso de 9 millones de euros (8 millones de libras/10 millones de dólares).
El Chelsea contaba entonces con Petr Cech, lo que llevó a que Courtois jugara tres temporadas consecutivas cedido en el Atlético de Madrid, uno de los grandes de LaLiga. Disponer de minutos con regularidad en la capital española, además de conquistar la Europa League, le vino muy bien al guardameta de gran envergadura.
Fue durante su etapa en el Atleti cuando empezó a hacerse un hueco entre la élite mundial. Tras regresar a Stamford Bridge, afianzó esa reputación. Courtois ganó dos títulos de la máxima categoría inglesa, la FA Cup y la Copa de la Liga. Disputó 154 partidos a lo largo de cuatro temporadas.
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Un modelo de regularidad para el Real Madrid
El Real Madrid llamó a su puerta en 2018 y pagó 35 millones de libras (47 millones de dólares) por su traspaso. Una vez más, la operación ha acabado pareciendo una ganga. Courtois ha sido un ejemplo de regularidad para el Real Madrid a lo largo de 345 partidos.
Varios porteros más han presentado sus credenciales para ser considerados «el mejor en su puesto», entre ellos Ederson, exjugador del Manchester City, y Jan Oblak, actual número uno del Atlético de Madrid. Unai Simon se ha proclamado campeón del mundo con España y, en el proceso, ha mantenido a Raya, ganador del Guante de Oro del Arsenal, en el banquillo.
¿Quién es el mejor portero del mundo?
¿Sigue siendo Courtois el mejor de todos? Albert puede ser algo parcial, pero el exinternacional belga, que habló en colaboración con Casino26.ch, respondió a GOAL cuando se le planteó esa pregunta: «Thibaut ha estado entre los tres mejores porteros del mundo durante los últimos 15 años. Y en los últimos siete u ocho años, nadie ha sido mejor que él».
«Ahora mismo no juega con la selección nacional. Senne Lammens está jugando actualmente con la selección. Lammens es un buen portero, pero Thibaut es el mejor».
«Siempre es difícil suceder a un portero así porque fue importante y extraordinario en todos los clubes en los que jugó. Ganó todos los títulos posibles como futbolista y siempre hizo grandes cosas en cada club en el que estuvo».
«Le tengo mucho respeto. Tuvimos mucha suerte y seguimos teniéndola de contar con un portero como Thibaut, que juega para nosotros».
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Aspirante a grandes títulos y a un nuevo contrato
Courtois aspira a ser elegido mejor portero en la ceremonia del Balón de Oro de 2026. En la lista de diez candidatos también figuran Yassine Bounou, Joan García, Gregor Kobel, Emi Martínez, Edouard Mendy, Raya, Matvey Safonov, Simon y Vozinha.
Anteriormente ganó el Trofeo Yashin en 2022, después de ser elegido mejor portero de la FIFA en los premios The Best de 2018. El legendario belga tiene ya 34 años, pero se considera que aún le queda mucho fútbol por delante y se ha planteado una ampliación de su contrato en el Santiago Bernabéu hasta 2028.
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