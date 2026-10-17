AFP
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«Sigue siendo el hombre adecuado»: Jaap Stam envía un mensaje claro a INEOS mientras Michael Carrick lucha por su futuro en el Manchester United
Un neerlandés respalda al cuestionado técnico inglés
El exdefensa del Manchester United quiere que la directiva respalde a su entrenador pese a un comienzo irregular. Nombrado entrenador de forma permanente el verano pasado tras lograr el tercer puesto como técnico interino desde enero, ha atravesado una mala racha. Los seis puntos en seis partidos de la Premier League, la eliminación de la Carabao Cup ante el Brighton and Hove Albion y la derrota por 2-0 frente al Atlético de Madrid en la Champions League, después de vencer por 4-0 al Sabah, han aumentado la presión.
- ZUMA Press Wire
Una trayectoria contrastada no garantiza el éxito
Según el periodista Graeme Bailey, de TEAMtalk, Carrick no corre peligro inmediato de perder su puesto, aunque intermediarios que trabajan con el exentrenador del Chelsea y del Nápoles Conte se han puesto en contacto con el club para dejar claro que está dispuesto a asumir el cargo de inmediato, después de haber aspirado ya a él el verano pasado. Aun así, Stam cree que nombrar a un técnico veterano no garantiza un cambio de rumbo.
Al comparar el fútbol actual con la etapa de Sir Alex Ferguson y aludir a los últimos nombramientos de entrenadores, Stam declaró a FlashScore: «En aquella época, cuando Sir Alex estaba al mando, creo que todavía tenían un poco más de tiempo para trabajar con un equipo, construirlo y, finalmente, alcanzar el éxito. Hoy en día es muy difícil que un entrenador disponga de ese tiempo para lograr éxitos a largo plazo.
»Como has mencionado, han tenido entrenadores anteriores con mucha experiencia, como [Jose] Mourinho, [David] Moyes, [Louis] Van Gaal y [Erik] Ten Hag. Todos tenían experiencia al más alto nivel y no tuvieron éxito. Así que traer a un entrenador con mucha experiencia no garantiza que tenga las ideas o la respuesta necesarias para lograr el éxito».
La comprensión cultural pesa más que una apuesta arriesgada por un entrenador
Stam sigue convencido de que la estrecha relación de Carrick con el vestuario, su profundo conocimiento de la identidad del club y su sintonía con la directiva lo convierten en la persona ideal para liderar el resurgimiento.
Al explicar por qué el técnico de 45 años merece tiempo para poner en práctica su proyecto a largo plazo, Stam añadió: «Creo que Michael sigue siendo la persona adecuada para hacerlo. Hace falta alguien cercano a los jugadores. Conoce a los jugadores, conoce la cultura del club, se entiende bien con los miembros de la directiva y estos le dan confianza y tiempo para que pueda sacar adelante su proyecto.
»Por supuesto, necesita tener un plan para hacerlo, pero probablemente ya hayan hablado de eso y también de cómo afrontar los mercados de fichajes, de cuándo incorporar a determinados jugadores y de cómo construir el equipo a partir de ahí. Después, un entrenador tiene que demostrar que puede hacerlo. Cuando contratas a un entrenador, siempre es una incógnita si hará el trabajo que necesitas. Pero Michael demostró la temporada pasada que puede hacerlo, y estoy seguro de que esta temporada va a crecer y conseguir mejores resultados».
- Getty Images Sport
El encarnizado derbi de Yorkshire pone a prueba la determinación
El Manchester United ocupa la 13.ª posición y acumula cinco partidos sin ganar en todas las competiciones. Este domingo afrontará una dura prueba a domicilio ante su acérrimo rival, el Leeds United. El equipo de Daniel Farke, séptimo clasificado, suma nueve puntos y quiere reponerse de su ajustada derrota por 2-1 ante el Arsenal. El Leeds United no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos de liga en Elland Road, por lo que a los visitantes les espera una tarde complicada en Yorkshire.
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