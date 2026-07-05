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¿Sigue lesionado Reece James? El lateral del Chelsea se perdió el entrenamiento de Inglaterra previo al partido del Mundial contra México, mientras Thomas Tuchel actualiza sobre su estado físico
La participación de Reece James sigue siendo muy dudosa
Inglaterra teme no contar con Reece James para el domingo. El capitán del Chelsea se perdió la última sesión de entrenamiento en Ciudad de México por una lesión en el tendón de la corva, sufrida en el empate ante Ghana.
La buena noticia es el regreso de Jarell Quansah, quien se perdió el 2-1 ante la República Democrática del Congo por un esguince de tobillo. Su vuelta refuerza una defensa inglesa que ha sufrido varias modificaciones en el torneo. «Ya habéis visto que Jarell ha entrenado a pleno rendimiento y está totalmente disponible. Reece quizá pueda entrar en el banquillo; necesita una última evaluación médica para ver si tiene sentido», explicó el seleccionador alemán.
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Tuchel se prepara para un momento emblemático del Mundial
A pesar de las lesiones y los problemas logísticos, Tuchel se mantiene centrado en su objetivo. El exentrenador del Bayern de Múnich disfruta del evento y busca llevar a Inglaterra a cuartos de final en Miami. Ha elogiado la hospitalidad recibida, aunque sabe que desaparecerá en cuanto suene el primer pitido.
«Es un partido emblemático en un gran escenario, y lo notamos», declaró Tuchel tras entrenar en las instalaciones «Quarry» de los Pumas. «La gente ha sido muy amable, respetuosa y emocionada. Mañana animarán a su equipo; es normal. Hoy tuvimos unas instalaciones de entrenamiento increíbles: un entorno precioso y tranquilo, de primer nivel. Ya conocéis la situación. Habéis hablado de ello. Pero la gente se ocupará de lo que haya que ocuparse. Necesitamos una actuación sólida, y creo que la tendremos».
Harry Kane exige que «no haya excusas»
El capitán de Inglaterra, Harry Kane, admitió que la eliminatoria es «de las más importantes», pero advirtió a su equipo que no habrá «excusas» si no ganan. Los Tres Leones se preparan para un ambiente hostil y tormentas eléctricas en la capital mexicana, pero Kane insiste en que deben avanzar, pese a la situación de James.
«Será un partido muy difícil por muchas razones», afirmó Kane. «Primero, México es un gran equipo. Además, todos esos pequeños detalles lo complicarán aún más, pero para nosotros es otra oportunidad de coger impulso. Es el momento ideal. Así que no hay excusas en un partido como este. Sabemos que será duro. Quizá tengamos que darlo todo hasta el final y encontrar otra forma de ganar, pero para eso es el Mundial: para vivir estos partidos épicos».
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Henderson está deseando afrontar el reto del Azteca
Ciudad de México vive un ambiente ferviente: la altitud y la afición local presionan a Inglaterra. El veterano centrocampista Jordan Henderson reconoció que ni su experiencia en competiciones de élite lo preparó para este contexto.
Explicó: «No creo que este partido se pueda comparar con ninguno que haya disputado. He jugado muchos encuentros en la Liga de Campeones, pero en el Mundial, en México y contra México no hay nada igual. Por eso es un partido tan especial».
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