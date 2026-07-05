Inglaterra teme no contar con Reece James para el domingo. El capitán del Chelsea se perdió la última sesión de entrenamiento en Ciudad de México por una lesión en el tendón de la corva, sufrida en el empate ante Ghana.

La buena noticia es el regreso de Jarell Quansah, quien se perdió el 2-1 ante la República Democrática del Congo por un esguince de tobillo. Su vuelta refuerza una defensa inglesa que ha sufrido varias modificaciones en el torneo. «Ya habéis visto que Jarell ha entrenado a pleno rendimiento y está totalmente disponible. Reece quizá pueda entrar en el banquillo; necesita una última evaluación médica para ver si tiene sentido», explicó el seleccionador alemán.