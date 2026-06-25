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«Sigue igual que hace 25 años»: Kenny Miller explica por qué el Celtic acertó al nombrar a Martin O’Neill, de 74 años, destacando las cualidades que aún conserva en Parkhead
O'Neill dio una doble alegría tras dos etapas como entrenador interino
Tras la salida de Brendan Rodgers en octubre de 2025, O’Neill asumió el cargo de forma interina. Dirigió ocho partidos y, tras la breve etapa de Wilfried Nancy —33 días en Glasgow—, retomó el mando en enero.
Conquistó el título liguero en la última jornada ante el Hearts y luego venció al Dunfermline en la final de la Copa de Escocia. Su premio fue un contrato de un año más una opción de prórroga de otros 12 meses.
Como exjugador de Leicester, Aston Villa y Nottingham Forest, conoce bien la presión del Old Firm, ya que dirigió al club entre 2000 y 2005.
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El hombre ideal para el puesto: por qué el Celtic acertó al nombrar a O'Neill
Al preguntarle si es la persona idónea para dirigir al Celtic, considerando que la edad es solo un número, el exdelantero de los Hoops, Miller —en colaboración con BetGoodwin— declaró a GOAL: «Martin ya lo ha visto todo en este deporte. Llegó al Celtic en dos etapas esta temporada y, sobre todo en la segunda, la situación era difícil. Aun así, ganaron la liga y la copa. Durante gran parte del curso parecía imposible que el equipo volviera a alzarse con el título liguero.
Lo único que necesitaban era la experiencia que él aporta. Ahora, con Shaun Maloney y Mark Fotheringham como ayudantes, tiene a dos técnicos jóvenes, enérgicos y competentes que cumplen su petición. Así puede ser el entrenador que debe ser a su edad.
No parece bajar el ritmo; sigue igual que hace 25 años. Es clave que haya construido un equipo que le apoya y le deja ser el entrenador que puede ser.
Tiene a dos entrenadores que le adoran y harían cualquier cosa por él, y los jugadores lo notan. Jugadores como Callum McGregor, James Forrest o Kieran Tierney crecieron viéndolo jugar y ahora, con su compromiso y cantera, el equipo gana estabilidad».
Fichaje confirmado en Parkhead tras los rumores sobre Keane.
El Celtic sonó fuerte para fichar como entrenador a Robbie Keane, exdelantero de Tottenham y Liverpool, tras sus exitosos inicios en el banquillo con Maccabi Tel Aviv y Ferencvaros.
Al preguntársele si se había descartado al exinternacional irlandés por necesitar primero un trampolín en el fútbol británico, Miller respondió: «Es un fichaje seguro, ¿por qué no querer a alguien que acaba de lograr un doblete? Surgió de la nada, pero siempre tuvo sentido.
Los equipos como el Rangers y el Celtic deben buscar al mejor entrenador disponible. La afición lo exige y es lógico que sigan un proceso.
No me sorprendió que volvieran a apostar por Martin. Al final de la temporada pasada dije que necesitaban estabilidad. El Celtic la ha tenido siempre; quizá sea su ventaja sobre el Rangers: Brendan estuvo dos o tres temporadas y Ange igual.
Si Martin se fuera y llegara otro técnico, nadie sabría cómo funcionaría. Quizá lo que necesitan ahora es estabilidad. No me sorprendió que le pidieran quedarse un año más».
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¿Cuánto tiempo permanecerá O'Neill al frente del Celtic?
O’Neill, dos veces campeón de la Copa de Europa como jugador del Forest, es un líder carismático que encaja en el perfil de los técnicos del Celtic. Ya ha sumado nueve títulos.
Aún no se sabe cuánto tiempo seguirá al frente tras aplazar su jubilación, pero hay motivos para creer que llegarán más momentos de gloria a Glasgow antes de que el bastón de mando cambie de manos.