Al preguntarle si es la persona idónea para dirigir al Celtic, considerando que la edad es solo un número, el exdelantero de los Hoops, Miller —en colaboración con BetGoodwin— declaró a GOAL: «Martin ya lo ha visto todo en este deporte. Llegó al Celtic en dos etapas esta temporada y, sobre todo en la segunda, la situación era difícil. Aun así, ganaron la liga y la copa. Durante gran parte del curso parecía imposible que el equipo volviera a alzarse con el título liguero.

Lo único que necesitaban era la experiencia que él aporta. Ahora, con Shaun Maloney y Mark Fotheringham como ayudantes, tiene a dos técnicos jóvenes, enérgicos y competentes que cumplen su petición. Así puede ser el entrenador que debe ser a su edad.

No parece bajar el ritmo; sigue igual que hace 25 años. Es clave que haya construido un equipo que le apoya y le deja ser el entrenador que puede ser.

Tiene a dos entrenadores que le adoran y harían cualquier cosa por él, y los jugadores lo notan. Jugadores como Callum McGregor, James Forrest o Kieran Tierney crecieron viéndolo jugar y ahora, con su compromiso y cantera, el equipo gana estabilidad».