Sigue esperando su primera oportunidad: otro equipo de la Bundesliga quiere fichar al refuerzo veraniego del VfB Stuttgart

El Wolfsburgo podría tener ventaja sobre el Friburgo, semifinalista de la Europa League. A dos jornadas del final, el VfL está 16.º, en descenso. La salvación, en manos de Werder Bremen y 1. FC Colonia, queda a 6 puntos, una meta ya solo matemática. Por eso, mejor mirar hacia abajo. El St. Pauli suma los mismos puntos en el puesto 17, y el colista, el 1. FC Heidenheim, está a solo tres puntos.

En la última jornada se verá el duelo directo contra el St. Pauli, mientras que el próximo fin de semana los Lobos recibirán al Bayern de Múnich.

Además, el VfB desea retener a Darvich, autor de diez goles y cuatro asistencias en la 3.ª Liga. «Noah estaría dispuesto, últimamente ha evolucionado muy bien», elogió el entrenador del Stuttgart, Sebastian Hoeneß, a finales de febrero en Bild, y le ofreció al internacional sub-21 alemán la posibilidad de jugar en el primer equipo: «Estoy muy satisfecho con su evolución. Aporta muchas cosas que le cualifican para tareas de mayor responsabilidad. Tiene que seguir exactamente por este camino».