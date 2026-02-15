Getty/GOAL
¡Sigue con tu trabajo, Ruben! Maya Jama comparte la obra de arte de Dias después de que la estrella del Manchester City obsequiara a la presentadora de Love Island con regalos por San Valentín
¿Picasso? Jama y Dias ponen a prueba sus habilidades artísticas.
Jama, que ha estado al frente de la última serie de Love Island All-Stars, pero que aún así ha encontrado tiempo para volver al Reino Unido, se mostró orgullosa de su sketch. No le impresionaron demasiado los esfuerzos de Dias.
El centrocampista del City puede haber dominado su propio arte, como intérprete internacional de élite en los círculos futbolísticos con títulos de la Premier League y la Champions League en su haber, pero está claro que es más hábil con los pies que con las manos.
El retrato de Dias, que se suponía que debía parecerse a ella, al menos hizo sonreír a Jama. Ella encontró divertidos sus esfuerzos, y ambos se autodenominaron artistas «Picasso» en ciernes. Ninguno de los dos parece ir por ese camino.
Regalos para San Valentín: Dias invita a su pareja Jama
Jama y Dias disfrutaron de una cena de lujo tras encontrar un hueco en sus respectivas agendas. El primero regresó al Reino Unido, mientras que el segundo estaba ocupado con la FA Cup con el Manchester City, ya que ocupó un puesto en el banquillo de los Blues para el partido de cuarta ronda contra el vecino Salford City.
Pep Guardiola no tuvo necesidad de recurrir a Dias, ya que el City se impuso con facilidad por 2-0 al equipo de la League Two. Dias no jugó, y Jama se encontraba entre el público del Etihad Stadium.
Su novio le había preparado sorpresas para el día de San Valentín antes de que se dirigiera a Eastlands. Un ramo gigante de 100 rosas rojas le dio la bienvenida a Manchester. También recibió un lujoso regalo de Chanel.
Jama había planeado sumergirse en el espíritu de San Valentín acudiendo al Etihad vestida de rojo, pero rápidamente se dio cuenta de su error, dado que el archirrival Manchester United juega con ese color.
En una publicación en las redes sociales en la que incluía el regalo floral de Dias, escribió: «Él ya se ha ido a trabajar y yo iré dentro de un rato, pero estaba pensando en vestirme de rojo hasta que recordé que allí todo es muy azul. ¡Quizás no sea muy buena idea!».
Momento difícil para Dias y Jama tras la pausa
Dias y Jama han pasado por un momento difícil últimamente, ya que alguien entró en su mansión de Cheshire. Se dice que los ladrones se llevaron más de un millón de libras en objetos personales. La policía sigue investigando lo que pasó y quién es el responsable.
Jama se ha reunido con Dias en el noroeste tras despedirse de Londres. Ambos están echando raíces juntos después de haber acumulado muchos recuerdos felices durante unas vacaciones bañadas por el sol.
Dias persigue los honores con el City antes de la aventura mundialista
Dias, que participará en la Copa del Mundo este verano junto a su emblemático compatriota Cristiano Ronaldo, volverá a la acción con el City el 21 de febrero, cuando se enfrente al Newcastle en casa. El equipo de Guardiola llegará a ese partido en segunda posición de la tabla de la Premier League, a cuatro puntos del líder, el Arsenal.
