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«¿Sigue aquí Negreira?» José Mourinho estalla contra los «errores» arbitrales y denuncia un sesgo sistémico
Mourinho cuestiona las designaciones arbitrales
Tras una ajustada derrota por 2-1 en el Estadio Metropolitano, Mourinho no se mordió la lengua en su valoración de los árbitros del partido. El entrenador del Real Madrid señaló específicamente al colegiado Ortiz Arias y al árbitro de VAR Trujillo, al sugerir que su falta de experiencia al máximo nivel o su historial previo contra el Real Madrid jugaron un papel decisivo en el resultado.
En declaraciones a los medios con su característico estilo de confrontación, Mourinho expresó su incredulidad por la elección de personal para un partido de tanta exigencia. «El árbitro no tenía experiencia para dirigir un derbi. Tiene 41 años. Es un mal árbitro que solo ha hecho partidos menores. Enhorabuena al comité arbitral por este nombramiento. Pero el señor Trujillo sí tiene historial con el Real Madrid. En la Copa, en Girona, Osasuna. Es un árbitro de VAR con mucho historial».
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Desgarrador desenlace en el derbi en el Metropolitano
Sobre el césped, el partido fue una batalla extenuante en la que Alejandro Grimaldo y Jonathan David aseguraron los puntos para el equipo de Diego Simeone. El Real Madrid se sintió perjudicado después de que Cuti Romero evitara la tarjeta roja por una dura entrada con los tacos por delante sobre Jude Bellingham en una primera parte muy física, aunque el conjunto visitante se quedó con 10 poco después del descanso, cuando Dean Huijsen fue expulsado por una falta siendo el último hombre sobre Giuliano Simeone.
Antonio Rudiger marcó de cabeza a la salida de una falta en el minuto 89, pero la reacción final del Real Madrid no fue suficiente para cambiar el desenlace. El resultado permite al Atlético superar al Real Madrid y colocarse segundo en la clasificación con 16 puntos, a cinco del líder, el Barcelona, y con uno de ventaja sobre el propio Real Madrid y el Real Betis.
Acusaciones de sesgo sistémico y desigualdad
Mourinho fue más allá de limitarse a criticar decisiones individuales, al insinuar que existe una falta de equidad más amplia en la forma en que se gobierna LaLiga. Comparó el trato al Real Madrid con el que reciben sus rivales, Barcelona y Atlético de Madrid, y sugirió que las condiciones de competencia distan mucho de ser iguales. Como clara muestra de la furia del club por el arbitraje, el Real Madrid anunció que no se permitiría a ninguno de sus jugadores hablar en la zona mixta tras el partido, lo que refleja un profundo enfado por lo que consideran una grave injusticia.
El entrenador se mantuvo desafiante e insistió en que su equipo se ve obligado a luchar contra algo más que el rival sobre el césped. «Si nos dejan competir en igualdad de condiciones, lo haremos. No quiero decir que esto estuviera amañado; quiero creer que se equivocan. Que el Comité se equivocó al poner al mando a uno de 41 años, y a otro con historial contra el Real Madrid».
- AFP
El fantasma del caso Negreira
Uno de los momentos más explosivos del estallido de Mourinho llegó cuando hizo referencia al escándalo Negreira, aún en curso, que lleva meses ensombreciendo al fútbol español. Al mencionar el caso que implica al exdirigente arbitral Jose Maria Enriquez Negreira, Mourinho puso en duda si las sombras del pasado siguen influyendo en los resultados actuales.
Mourinho señaló incidentes concretos en la liga para reforzar su argumento de que el Real Madrid está siendo tratado de forma injusta mientras otros se benefician de decisiones permisivas. «Pasan cosas en este estadio que no son normales. El gol anulado a Osasuna es un chiste, lo que pasó en San Sebastián... La Liga es la misma que cuando la dejé. Vamos a luchar. Mis chicos se van tristes. Negreira no está aquí, ¿verdad? ¿O sigue?»
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