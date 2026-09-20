Tras una ajustada derrota por 2-1 en el Estadio Metropolitano, Mourinho no se mordió la lengua en su valoración de los árbitros del partido. El entrenador del Real Madrid señaló específicamente al colegiado Ortiz Arias y al árbitro de VAR Trujillo, al sugerir que su falta de experiencia al máximo nivel o su historial previo contra el Real Madrid jugaron un papel decisivo en el resultado.

En declaraciones a los medios con su característico estilo de confrontación, Mourinho expresó su incredulidad por la elección de personal para un partido de tanta exigencia. «El árbitro no tenía experiencia para dirigir un derbi. Tiene 41 años. Es un mal árbitro que solo ha hecho partidos menores. Enhorabuena al comité arbitral por este nombramiento. Pero el señor Trujillo sí tiene historial con el Real Madrid. En la Copa, en Girona, Osasuna. Es un árbitro de VAR con mucho historial».