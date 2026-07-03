«Sigo viéndolo como un niño pequeño»: el emotivo momento de Malik Tillman en el Mundial con la familia que lo vio convertirse en héroe de la selección estadounidense

Anja Tillman no sabe cuántas veces ha visto el famoso tiro libre de su hijo. Desde que Malik Tillman lo ejecutó con el pie derecho, sus redes se inundaron de repeticiones: en inglés, en español, con música. Las reprodujo todas, no solo para ver el gol, sino para revivirlo.

«Mi Instagram se ha vuelto loco», le cuenta a GOAL con una sonrisa. «Solo veo su tiro libre. ¡Había vídeos que explicaban lo difícil que fue!».

El mejor vídeo, sin embargo, apareció casi de inmediato. Muestra al centrocampista de la selección masculina de Estados Unidos acercándose al balón. Antes incluso de que el balón entre en la portería, la cámara hace un rápido paneo y se centra en Anja y en Timothy, hermano mayor de Malik y estrella del Los Ángeles FC. Anja tiene lágrimas en los ojos; Timothy sonríe de oreja a oreja. «Malik lo ha conseguido», piensan. Ellos también lo lograron.

Ese tiro libre será solo uno de los muchos recuerdos de este verano que la familia Tillman atesorará. Veranos así no se repiten a menudo: con Malik en Leverkusen y Timothy en Los Ángeles, apenas coinciden. Este verano lo han logrado. Esa es la magia de un Mundial.

«Justo antes de ir en coche al primer partido», cuenta Timothy Tillman aGOAL, «estaba hablando con [mi madre], mi novia y nuestro agente. Les preguntaba: “¿Quién hubiera pensado que estaríamos aquí en Los Ángeles, que yo viviría aquí y que iríamos a un partido del Mundial para ver jugar a Malik?”».

Los Tillman están muy lejos de Núremberg y crean recuerdos que superan sus sueños más descabellados. Este verano, mientras el más joven vive su propio sueño mundialista, la familia disfruta al máximo de cada momento.

«Verlo allí, en el Mundial, es algo muy especial», dice Anja Tillman, conteniendo la emoción. «Sigo viéndolo como un niño pequeño».

Ese niño es hoy un héroe deportivo estadounidense, y lo confirmó el miércoles por la noche.