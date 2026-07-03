Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Tillman family GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Sigo viéndolo como un niño pequeño»: el emotivo momento de Malik Tillman en el Mundial con la familia que lo vio convertirse en héroe de la selección estadounidense

Analysis
USA
M. Tillman
T. Tillman
World Cup
FEATURES
USA vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina

GOAL habló con la familia Tillman sobre su verano de altibajos, los nervios del Mundial y el amor de una madre por sus dos hijos.

Anja Tillman no sabe cuántas veces ha visto el famoso tiro libre de su hijo. Desde que Malik Tillman lo ejecutó con el pie derecho, sus redes se inundaron de repeticiones: en inglés, en español, con música. Las reprodujo todas, no solo para ver el gol, sino para revivirlo.

«Mi Instagram se ha vuelto loco», le cuenta a GOAL con una sonrisa. «Solo veo su tiro libre. ¡Había vídeos que explicaban lo difícil que fue!».

El mejor vídeo, sin embargo, apareció casi de inmediato. Muestra al centrocampista de la selección masculina de Estados Unidos acercándose al balón. Antes incluso de que el balón entre en la portería, la cámara hace un rápido paneo y se centra en Anja y en Timothy, hermano mayor de Malik y estrella del Los Ángeles FC. Anja tiene lágrimas en los ojos; Timothy sonríe de oreja a oreja. «Malik lo ha conseguido», piensan. Ellos también lo lograron.

Ese tiro libre será solo uno de los muchos recuerdos de este verano que la familia Tillman atesorará. Veranos así no se repiten a menudo: con Malik en Leverkusen y Timothy en Los Ángeles, apenas coinciden. Este verano lo han logrado. Esa es la magia de un Mundial.

«Justo antes de ir en coche al primer partido», cuenta Timothy Tillman aGOAL, «estaba hablando con [mi madre], mi novia y nuestro agente. Les preguntaba: “¿Quién hubiera pensado que estaríamos aquí en Los Ángeles, que yo viviría aquí y que iríamos a un partido del Mundial para ver jugar a Malik?”».

Los Tillman están muy lejos de Núremberg y crean recuerdos que superan sus sueños más descabellados. Este verano, mientras el más joven vive su propio sueño mundialista, la familia disfruta al máximo de cada momento.

«Verlo allí, en el Mundial, es algo muy especial», dice Anja Tillman, conteniendo la emoción. «Sigo viéndolo como un niño pequeño».

Ese niño es hoy un héroe deportivo estadounidense, y lo confirmó el miércoles por la noche.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El gran momento

    Hasta ahora, Anja Tillman ha visto los cuatro partidos de la USMNT en el Mundial. Timothy se perdió uno por entrenar con el LAFC. En los demás, en la zona de amigos y familiares se veían dos camisetas a rayas rojas y blancas con «Tillman, n.º 17» a la espalda.

    «Siempre me pongo nerviosa viendo sus partidos», admite la matriarca.

    Su hermano mayor, Timothy, también lo está, pero por motivos distintos. Como profesional con tres partidos internacionales, los nervios le afectan de otra forma: lo difícil es ver el partido sabiendo que no puede cambiar el resultado. Ese peso recae sobre los hombros de su hermano menor y, hasta ahora, lo ha llevado bien.

    Lo gestionó aún mejor al final del partido contra Bosnia y Herzegovina. Con Estados Unidos con un jugador menos y un gol de ventaja, Malik se adelantó tras una falta al borde del área. Algo le dijo a su hermano que valía la pena grabar ese momento, y acertó.

    «Rara vez grabo en los partidos, pero intuí que iba a disparar, así que filmé y acerté», admite.

    «Fue un momento muy especial para los dos, estar en las gradas y verlo en directo. Estamos muy contentos de haber estado allí para vivirlo y compartirlo, ¿sabes? Él sabía que estábamos allí, y eso es lo más importante. Fue genial para los tres».

    Anja Tillman aún se emociona al recordarlo 24 horas después.

    «Para mí es igual», admite. «¡Me emociono con todo! Es muy especial tenerlos aquí, o estar yo con ellos».

    Lamentablemente, esos encuentros son raros, pues sus carreras los han llevado por caminos distintos.

    • Anuncios
  • Malik Tillman Anja TimothyThe Tillman Family

    Momentos juntos

    En el fútbol profesional siempre hay otro partido, otra competición, otro viaje. Los descansos son escasos y, para los Tillman, la logística es un desafío: un hermano sigue el calendario europeo y el otro, el de la MLS. Coordinar un encuentro es complicado.

    El año pasado lo ilustra: el LAFC de Timothy jugó hasta noviembre, mientras que la primera temporada de Malik en el Bayer Leverkusen acababa de empezar. En el supuesto parón de verano de 2025, Malik recorrió el país con la Copa Oro. En noviembre hubo un momento especial: ambos fueron convocados juntos a la selección estadounidense, pero esos encuentros son escasos.

    «El único momento que tenemos ahora mismo, desde hace un par de años, es Navidad», dice Anja Tillman, «y eso son solo unos días, porque ellos tienen unos días libres. También quieren divertirse un poco con sus amigos o irse de vacaciones, pero en Navidad pueden estar juntos».

    Este verano ha sido diferente: la selección entrenó en el condado de Orange, así que Anja se quedó con Timothy en Los Ángeles y, en sus días libres, Malik se unió a ellos. Los Tillman han conocido al resto de las familias de la selección estadounidense en las barbacoas del equipo, y el hermano menor ha pasado por el piso de Timothy para visitarlo. Después de cada partido, Malik sube a las gradas a ver a su familia, aunque más tarde que sus compañeros, bromea Anja.

    Da igual; cualquier rato juntos es bueno, y este verano les ha dado más de lo que imaginaban.

    «Es muy difícil ver a Malik», admite Timothy, «pero el Mundial hace que todo sea posible. Es genial estar juntos».

    En esos momentos juntos parece que nada ha cambiado, como si siguieran siendo la familia que perseguía sus sueños en Alemania. Pero todo es diferente, incluido Malik.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fomentar la confianza

    Tras el gran gol del miércoles, los jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos elogiaron a su héroe. «Ha cambiado», afirmaron. «Sigue siendo tímido y habla en voz baja, pero ahora se comporta de otra manera. Se mueve con más confianza».

    Tim Ream lo notó tras la Copa Oro. Anja Tillman coincide: Malik no ha cambiado, pero su rendimiento ha modificado la forma en que los demás lo ven. Esa nueva percepción le dio confianza y condujo a un momento histórico para la selección estadounidense.

    «La Copa Oro le ayudó a sentirse cómodo con el seleccionador y eso le dio confianza.

    «Además, por parte de la afición: no es fácil para un jugador cuando no es muy querido o no se siente querido por los aficionados, y él es precisamente el tipo de persona que también necesita eso. Eso simplemente le hace dar lo mejor de sí mismo. Siempre intenta dar lo mejor de sí mismo».

    Timothy Tillman lo ve de otra forma: cree que la primera temporada de su hermano en el Bayer Leverkusen también fue clave. Fue un curso sólido, pero con altibajos tras su regreso a la Bundesliga, y esos tropiezos solo reforzaron su confianza.

    «No tuvo el año más fácil a nivel de club, y ha sido prácticamente su primer revés real en su carrera», afirma Timothy Tillman. «Creo que aceptar esa situación le ayudó a entender qué es realmente importante y en qué debe centrarse». Por eso parece tan maduro en el campo».

    «Fuera del campo sigue siendo el mismo», concluye con una sonrisa típica de un hermano mayor. «Pero en la cancha se nota la diferencia».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Timothy Anja TillmanThe Tillman Family

    Un verano estupendo para los pequeños de una madre

    El verano avanza y la familia Tillman sigue disfrutando de la aventura. Ambos esperan asistir a los partidos restantes. Para Timothy no ha sido fácil: tras perderse el partido en Seattle, temía ausentarse también del miércoles en Santa Clara por el entrenamiento del jueves del LAFC. Pero el grupo de propietarios del club volaba hasta allí y lo invitó a subirse al avión.

    Mereció la pena: pudo compartir el gran momento de su hermano y celebrarlo con su madre.

    «Sin duda iré a todos los partidos que nos quedan por delante», afirma, «y sí, ese ha sido nuestro recorrido hasta ahora».

    Para Anja Tillman ha sido el viaje de su vida. El miércoles por la noche abrazó a su hijo mayor mientras el menor cumplía sus sueños.

    En ese instante, Malik y Timothy seguían siendo sus niños, y por eso lo revivirá una y otra vez.

    «Sigo viéndolos así a los dos», afirma. «Ahora son hombres hechos y derechos, y están soñando sus sueños y viviéndolos. Esto es muy especial».

World Cup
USA crest
USA
USA
Belgium crest
Belgium
BEL