Ronaldo sigue decidido a dejar huella tanto dentro como fuera del campo. Destacó su papel a la hora de guiar a la próxima generación de talento portugués, junto a su objetivo principal de ver puerta.

«Sigo creyendo que soy capaz de ayudar a la selección a alcanzar lo que quiere», señaló Ronaldo. «Creo que puedo darle mi apoyo a la selección, no solo a través de los goles, sino también fuera del fútbol. Hay una nueva generación joven, pero para mí el punto básico es poder, sobre el campo, marcar goles y ayudar al equipo a ganar partidos.

«En cuanto digan que no me quieren en la selección, seré el primero en irme. Cuando piense que no estoy aportando nada al equipo, o que creo un ambiente, seré el primero en irme. Haré la maleta y me marcharé.

«Los portugueses cuentan conmigo. Por eso sigo aquí. Solo mirad los números, estoy seguro de que podéis hacer algunos cálculos, sigo haciéndolo bien. El día que no cuenten conmigo, no problemo, me iré. Siempre seré el fan número 1 de esta federación».