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«Significa mucho»: Nicolas Jackson celebra su primer gol con el Aston Villa mientras el equipo de Unai Emery arranca su campaña en la Champions League por todo lo alto
Jackson encuentra su sitio en Brujas
Jackson no pudo ocultar su alegría después de estrenarse por fin como goleador con el club durante una noche dramática en la Champions League. Tras llegar con grandes expectativas, el ex del Chelsea eligió el momento perfecto para golpear, ayudando al Aston Villa a lograr su primera victoria de la nueva campaña en el Jan Breydel Stadium. El delantero aprovechó un fallo de la defensa del Brujas justo antes del descanso, llegando a un balón largo de Pau Torres para regatear al portero y marcar.
Al reflexionar sobre ese momento tan señalado, el internacional senegalés destacó la inteligencia táctica que llevó a su primer gol con la camiseta granate y azul. "Significa mucho", dijo Jackson a la UEFA después del partido. “Vi al portero adelantado durante todo el partido. Vi el espacio para mi desmarque y entonces Pau me pasó el balón. Fue perfecto. Estoy muy feliz de estar aquí y de estar con el equipo, el entrenador y el cuerpo técnico. Ojalá lleguen muchos más".
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Superando la sequía goleadora del inicio de temporada
La victoria en Bélgica fue especialmente significativa dado el titubeante inicio de temporada de Villa en el ámbito doméstico. El equipo de Emery había tenido problemas para encontrar el ritmo en sus tres primeros partidos de la Premier League y, en particular, no había logrado marcar ni un solo gol. Sin embargo, el regreso a la máxima competición europea pareció aportar el impulso necesario.
A pesar de la presión inicial que conlleva una sequía goleadora, Jackson insistió en que la plantilla seguía centrada en el proyecto a largo plazo bajo las órdenes de Emery. Restó importancia a las preocupaciones por el lento arranque y subrayó la necesidad de mirar hacia adelante en lugar de recrearse en las frustraciones pasadas. «Cada partido es diferente. No nos importa el pasado, solo nos centramos en el siguiente. Como cualquier equipo, tenemos nuestras ambiciones. Simplemente sabemos que es un camino largo, así que vamos paso a paso e intentamos ganar cada partido que jugamos», afirmó.
Los récords caen en una victoria histórica
Jackson no fue el único jugador del Villa que acaparó titulares en Brujas. La noche comenzó con un pedazo de historia para el capitán del club, John McGinn, que se ha consolidado firmemente como una leyenda moderna en Villa Park. El internacional escocés marcó el tono de la velada muy pronto, al convertirse en el máximo goleador histórico del club en las grandes competiciones europeas con su 12.º gol.
El partido también fue un triunfo personal para Emi Buendía, que marcó su primer gol en la Champions League para devolverle la ventaja al Villa después de que Hugo Vetlesen hubiera igualado temporalmente para los locales. La aportación del argentino, junto al gol de Jackson, puso de manifiesto la profundidad del talento ofensivo del que dispone Emery. Aunque el penalti de Nicolò Tresoldi en la segunda parte aseguró un final de nervios, el esfuerzo colectivo de la plantilla garantizó que los tres puntos regresaran a Birmingham.
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Generando impulso de cara al futuro
Con su primera victoria de la temporada ya asegurada, el foco pasa ahora por mantener este impulso en la Premier League, donde todavía busca su primer triunfo en competiciones nacionales ante el Nottingham Forest este fin de semana. La confianza ganada con la victoria frente al Brujas, especialmente para Jackson, podría ser el catalizador que necesitan para poner en marcha su temporada en casa. El camino en Europa se reanudará en octubre con un duelo ante el Fenerbahce, pero por ahora el foco sigue puesto en la mejoría a nivel nacional.
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