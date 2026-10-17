¡Siete victorias, cero reveses! Enzo Maresca hace historia en la Premier League con el Manchester City y disfruta de un inicio de ensueño como sucesor de Pep Guardiola

La transición del Manchester City a la era posterior a Pep Guardiola ha desmentido los pronósticos de quienes auguraban un declive, después de que Enzo Maresca lograra algo nunca visto en la Premier League. Con la victoria por 3-2 ante el Ipswich Town el sábado, el extécnico del Leicester City se convirtió en el primer entrenador de la historia de la competición en ganar sus siete primeros partidos al frente de un mismo club.

La llegada del italiano despertó interés y generó presión por su anterior vinculación con el club como miembro del cuerpo técnico de Guardiola durante la temporada 2022-23, en la que conquistó el triplete. Sin embargo, Maresca ha asumido la responsabilidad con aplomo táctico y ha llevado a su equipo a lo más alto de la tabla con 21 puntos de 21 posibles.