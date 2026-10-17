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Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traducido por

¡Siete victorias, cero reveses! Enzo Maresca hace historia en la Premier League con el Manchester City y disfruta de un inicio de ensueño como sucesor de Pep Guardiola

E. Maresca
Manchester City
Ipswich
Premier League

Enzo Maresca ha inscrito oficialmente su nombre en los libros de récords tras conducir al Manchester City a una trabajada victoria ante el Ipswich Town. El técnico italiano ha dirigido un inicio perfecto de la competición nacional y ha superado los logros iniciales de todas las figuras legendarias que han pasado por la máxima categoría del fútbol inglés.

  • Maresca establece un nuevo estándar en la Premier League

    La transición del Manchester City a la era posterior a Pep Guardiola ha desmentido los pronósticos de quienes auguraban un declive, después de que Enzo Maresca lograra algo nunca visto en la Premier League. Con la victoria por 3-2 ante el Ipswich Town el sábado, el extécnico del Leicester City se convirtió en el primer entrenador de la historia de la competición en ganar sus siete primeros partidos al frente de un mismo club.

    La llegada del italiano despertó interés y generó presión por su anterior vinculación con el club como miembro del cuerpo técnico de Guardiola durante la temporada 2022-23, en la que conquistó el triplete. Sin embargo, Maresca ha asumido la responsabilidad con aplomo táctico y ha llevado a su equipo a lo más alto de la tabla con 21 puntos de 21 posibles.

  • Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    El City acalla a quienes dudan de Maresca

    Esta racha histórica ha situado al City en un selecto grupo: es apenas el tercer club de la era de la Premier League que comienza una temporada con siete victorias consecutivas, igualando los registros del Chelsea en 2005-06 y del Liverpool en 2019-20.

    Según los datos proporcionados por Squawka, esa racha perfecta de siete partidos incluyó resultados destacados, como la victoria por 1-0 a domicilio ante el Manchester United y el contundente triunfo por 3-0 frente al Liverpool en Anfield. Estos resultados han acallado a quienes cuestionaban si Maresca estaba preparado para un puesto de tanta relevancia tras su salida del Chelsea a principios de 2026.

    Aunque el club sigue bajo escrutinio por asuntos extradeportivos, los jugadores se han mantenido centrados en el campo y han desplegado un fútbol inconfundiblemente propio del City por su ejecución y eficacia.

  • El doblete de Haaland permite superar el susto ante el Ipswich

    La tarde de récord en el Etihad no estuvo exenta de tensión, ya que un Ipswich Town combativo amenazó con aguar la fiesta. Phil Foden adelantó a los locales, pero los visitantes respondieron por medio de Daizen Maeda, que se impuso físicamente a Marc Guehi y batió a Gianluigi Donnarumma. La reacción de los campeones, sin embargo, fue rápida y contundente. Erling Haaland volvió a asumir el protagonismo y recuperó la ventaja antes del descanso con su habitual eficacia de cara a puerta.

    El segundo gol de Haaland en la tarde, a pase del incansable Iliman Ndiaye, parecía sentenciar el partido, pero un penalti transformado por Zian Flemming en los últimos minutos hizo sufrir a la afición local. Pese a ese sobresalto final, el City resistió durante los doce minutos de descuento y mantuvo intacta la racha de victorias de Maresca.


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  • Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Afrontar el escenario posterior a Guardiola

    El camino de Maresca hasta este momento ha sido poco convencional: pasó por el Championship y vivió una breve y difícil etapa en Stamford Bridge antes de regresar al Etihad. La directiva del City consideró su nombramiento una decisión estratégica, consciente de que su planteamiento táctico encajaba con la filosofía del club.

    Los primeros indicios apuntan a que su conocimiento de la plantilla y su experiencia a las órdenes de Guardiola le han proporcionado una base perfecta para alcanzar el éxito. El entrenador ha logrado mantener al grupo motivado y disciplinado pese al revuelo en torno a las investigaciones sobre las finanzas del club, que llevaron a los aficionados a abuchear el himno de la Premier League antes del inicio del partido.

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