«Siento una emoción inmensa»: Zinedine Zidane rompe su silencio antes de su primer partido al frente de Francia

Zidane ha vuelto oficialmente al primer plano internacional, esta vez cambiando el césped por el área técnica. Mientras se prepara para dirigir a Francia en un partido de la Liga de las Naciones contra Turquía, al exentrenador del Real Madrid le preguntaron si este momento le parecía tan importante como su debut como jugador con su país hace más de tres décadas. «Incluso más, quizá», dijo Zidane con una sonrisa este jueves antes de un partido de la Liga de las Naciones en Turquía. «Siento una emoción inmensa al estar al frente de esta selección francesa».

La transición marca el final de una larga etapa bajo Didier Deschamps, que pasó 14 años al mando y guio al país a la gloria en el Mundial de 2018. El nombramiento de Zidane representa el cumplimiento de un sueño largamente acariciado, devolviendo al primer plano a una de las figuras más icónicas del país. Su estatus legendario quedó sellado en 1998, cuando marcó dos goles en la final del Mundial, y ahora tiene la tarea de mantener el alto nivel fijado por su excompañero en la escena global.