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«Siento que he vuelto»: Marc-Andre ter Stegen lanza un mensaje desafiante mientras el cedido del Barcelona apunta a resurgir en el Ajax
Ter Stegen busca un nuevo comienzo
Ter Stegen se ha incorporado oficialmente al Ajax cedido por el Barcelona para toda la temporada con el objetivo de relanzar su carrera. El guardameta, de 34 años, ha atravesado una etapa complicada, marcada por graves lesiones de espalda, rodilla y en los isquiotibiales, que le han limitado a solo 12 apariciones en las dos últimas temporadas con el Barcelona y el Girona. Tras someterse a una intensa rehabilitación desde principios de julio, ahora está decidido a alcanzar su mejor estado físico y pelear por un puesto en el once inicial en Ámsterdam.
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El portero alemán confirma que está listo
Al abordar las dudas persistentes sobre su estado físico, Ter Stegen insistió en que se ha recuperado por completo y está deseando saltar al césped del Johan Cruyff Arena.
Tal y como recoge Voetbal International, dijo: "¡Las cosas van bien! Llevo ya unas semanas de vuelta en los entrenamientos. Ya empecé en el Barcelona el 2 de julio para terminar mi rehabilitación. Ese era un objetivo para mí: estar disponible lo antes posible. Solo tienes realmente una sensación de dónde estás durante los entrenamientos en grupo y los partidos. Y siento que he vuelto.
"Cada partido será un paso adelante para mí. Pero recuerdo que, cuando regresé de mi lesión de rodilla, jugué directamente en la Nations League con Alemania. Entonces también había dudas, pero sentí que hice dos buenos partidos, demostrando que podía volver bien incluso después de un contratiempo. Tengo muchas ganas de jugar en este estadio. Un estadio precioso y con un gran ambiente: eso significa mucho. No veo la hora."
Cruyff elogia el fichaje estrella
La llegada del internacional alemán, con 44 partidos con su selección, supone su reencuentro con su excompañero Jordi Cruyff, que no tardó en elogiar la trayectoria y la experiencia del guardameta.
Al hablar del acuerdo cerrado con éxito, Cruyff reveló: "Marc tiene una trayectoria sobresaliente y sus cualidades son ampliamente reconocidas. Es una incorporación inmediata para nuestra plantilla. Marc y yo nos conocemos bien, y estoy deseando volver a trabajar con él.
"Llevábamos bastante tiempo trabajando para traerlo aquí, así que estamos muy contentos de que haya firmado su contrato y pueda empezar ya".
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Comienza la lucha por la titularidad en la Eredivisie
Ter Stegen afronta ahora el reto de demostrar su durabilidad y regularidad tanto en la Eredivisie como en el escenario europeo con el gigante de Ámsterdam. En el Ajax, el siete veces ganador de La Liga competirá cara a cara con el internacional indonesio Maarten Paes en una dura batalla por asegurarse el puesto de titular bajo palos.
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