'Siempre un símbolo de determinación' - El entrenador de Egipto sale en defensa de Mohamed Salah tras la polémica con Arne Slot
Un empate demasiado dañino para Salah
Leeds United rescató un empate dramático en un partido que Liverpool llegó a dominar en dos ocasiones. Hugo Ekitike firmó un doblete relámpago en la segunda mitad, pero ambos tantos fueron respondidos por el conjunto local. Un penalti de Dominic Calvert-Lewin y un gol de Anton Stach marcaron el 2-2. Luego, Dominik Szoboszlai devolvió la ventaja a los Reds, que parecían tener asegurados los tres puntos, hasta que Ao Tanaka apareció al 96’ para sellar la igualdad.
Y aunque el partido tuvo un cierre de infarto, los principales titulares llegaron después, tras la explosiva diatriba de Mohamed Salah.
Hablando con los medios, Salah declaró: “No puedo creerlo, estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banco y no sé por qué. Siento que el club me ha arrojado debajo del autobús. Así me siento. Está muy claro que alguien quería que yo cargara con toda la culpa”.
Añadió: “En verano recibí muchas promesas y, hasta ahora, llevo tres partidos seguidos en el banquillo, así que no puedo decir que las hayan cumplido. Siempre dije que tenía una buena relación con el entrenador y, de repente, ya no hay ninguna. No sé por qué, pero me da la impresión de que alguien no me quiere en el club. Este club siempre lo apoyaré; mis hijos también. Lo amo profundamente y siempre será así. Ayer llamé a mi madre —ustedes no sabían si sería titular o no, pero yo sí lo sabía—”.
Los expertos se apresuran a criticar a Salah
Danny Murphy y Chris Sutton lanzaron duras críticas contra Mohamed Salah tras su explosiva entrevista posterior al partido. Murphy consideró que el egipcio eligió el peor momento para hablar y sostuvo que ese tipo de situaciones deben resolverse puertas adentro. “Salah está haciendo que todo gire en torno a él cuando el foco debería estar en el empate del Liverpool. Eso solo genera más problemas”, afirmó.
Por su parte, Sutton se pronunció en X la noche del sábado: “Vergonzoso por parte de Mo Salah y una falta de respeto hacia sus compañeros y su entrenador. Salah no es diferente a ningún otro jugador… si su rendimiento cae, como ha ocurrido, debe aceptar ser suplente. Pero, lamentablemente, parece creer que es demasiado bueno para estar en el banquillo…”.
El entrenador de Egipto muestra su apoyo
Mientras los analistas hacían fila para criticar a Salah, el delantero encontró respaldo en la figura de su seleccionador nacional, Hossam Hassan. El atacante se unirá a la selección egipcia a finales de este mes para disputar la AFCON, torneo en el que podría perderse hasta ocho partidos con el Liverpool.
Hassan compartió en Instagram una fotografía junto a Salah, acompañada de un mensaje —originalmente en árabe— que decía: “Siempre un símbolo de determinación y fuerza.”
El próximo enfrentamiento para los Reds es contra el Inter
Liverpool viaja a Italia para enfrentar al Inter de Milán en la Champions este martes, y los aficionados estarán muy pendientes de la alineación, especialmente para saber si Arne Slot decide incluir a Salah. Los Reds llegan urgidos de una victoria después del duro 4-1 sufrido en casa ante el PSV Eindhoven y necesitan ganar los partidos restantes de la fase de liga para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar de forma directa a los octavos de final.
