'Siempre un símbolo de determinación' - El entrenador de Egipto sale en defensa de Mohamed Salah tras la polémica con Arne Slot

Leeds United rescató un empate dramático en un partido que Liverpool llegó a dominar en dos ocasiones. Hugo Ekitike firmó un doblete relámpago en la segunda mitad, pero ambos tantos fueron respondidos por el conjunto local. Un penalti de Dominic Calvert-Lewin y un gol de Anton Stach marcaron el 2-2. Luego, Dominik Szoboszlai devolvió la ventaja a los Reds, que parecían tener asegurados los tres puntos, hasta que Ao Tanaka apareció al 96’ para sellar la igualdad.

Y aunque el partido tuvo un cierre de infarto, los principales titulares llegaron después, tras la explosiva diatriba de Mohamed Salah.

Hablando con los medios, Salah declaró: “No puedo creerlo, estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banco y no sé por qué. Siento que el club me ha arrojado debajo del autobús. Así me siento. Está muy claro que alguien quería que yo cargara con toda la culpa”.

Añadió: “En verano recibí muchas promesas y, hasta ahora, llevo tres partidos seguidos en el banquillo, así que no puedo decir que las hayan cumplido. Siempre dije que tenía una buena relación con el entrenador y, de repente, ya no hay ninguna. No sé por qué, pero me da la impresión de que alguien no me quiere en el club. Este club siempre lo apoyaré; mis hijos también. Lo amo profundamente y siempre será así. Ayer llamé a mi madre —ustedes no sabían si sería titular o no, pero yo sí lo sabía—”.