La recomendación llega en medio de críticas más amplias al actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que fue ascendiendo en la estructura administrativa de la UEFA en lugar de jugar profesionalmente. Alderweireld cree que los administradores a menudo carecen de la perspectiva necesaria para salvaguardar la cultura del fútbol.

«Es muy importante que el presidente de la FIFA sea alguien que haya jugado al fútbol y conozca el juego», añadió. «Todos hemos sido aficionados. Después nos hemos convertido en futbolistas. Conocemos las dos partes. Cuando era niño, iba a todos los partidos fuera de casa en autobús. No somos solo personas que han ganado mucho dinero jugando en la Premier League y en la Champions League.

«También somos aficionados al fútbol. Hemos jugado. Sabemos cómo es. Lo que significa ser jugador y aficionado. Lo único que es muy importante es que la persona que habla sea alguien de fútbol porque mirad el Mundial. ¿Un espectáculo de 20 minutos en el descanso? Ahí es donde necesitas a alguien que conozca el fútbol para decir que no.

«Lo más bonito de este deporte son sus tradiciones. Las cosas nuevas también tienen su lugar, pero también tenemos que proteger las tradiciones y por eso hacen falta futbolistas, gente de fútbol que ha estado vinculada a este deporte, para mantener a raya a los hombres de negocios».