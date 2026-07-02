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«Siempre lo habría intentado»: Kyle Walker cambia de idea sobre su retirada de la selección inglesa tras el apoyo de Wayne Rooney para el Mundial
Se agrava la crisis defensiva de Inglaterra
Walker reitera su retirada de la selección, pese al dilema defensivo de Inglaterra en el torneo. En declaraciones a The Sun, respondió a los comentarios que Rooney hizo el miércoles en BBC Sport.
Rooney insistió en que el seleccionador Tuchel debería haber contactado con Walker tras la lesión de Tino Livramento. Inglaterra ha usado ya a cinco jugadores distintos en el lateral derecho, entre ellos Declan Rice y Ezri Konsa, después de que Reece James también se lesionara.
Rooney calificó la situación de preocupante, pero Walker insiste en que su carrera internacional, que cerró en marzo tras 96 partidos, ya terminó.
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Rooney insta a Tuchel a que llame a Walker
Tras analizar la victoria en dieciseisavos ante la República Democrática del Congo, Rooney mostró preocupación por las opciones defensivas de Tuchel.
Rooney afirmó: «Ya lo hemos visto antes. Ha ocurrido en otras ocasiones que los jugadores hayan vuelto tras retirarse. En cuanto se lesionó Livramento, Tuchel debería haber llamado de inmediato a Kyle Walker. Kyle aún está en forma y puede aportar mucho a esta selección de Inglaterra. Yo le habría dicho: “Oye, te necesitamos, ¿puedes volver y ayudarnos?”. Esa demora nos puede costar caro en el lateral derecho, y eso me preocupa».
Walker explica su decisión final
Walker, en respuesta a su excompañero, afirmó sin dudar: «Siempre habría intentado estar ahí para mi país, pero mi etapa ha terminado; me retiré por una razón. Pensé que era el momento de dejar paso a la siguiente generación y ceder el puesto a jugadores como Trent Alexander-Arnold y Reece James. Es una ironía que ahora haya tantos laterales derechos lesionados. No me arrepiento de nada; tomé la decisión y la mantengo. ¿Podía prever que Reece James y Tino se lesionaran? Quizá, con sus problemas, podría haberme dado una pequeña oportunidad, pero también creo que tenéis un lateral derecho muy bueno en Trent, al que también se ha pasado por alto».
- AFP
¿Qué le depara el futuro a Inglaterra?
Inglaterra se prepara para los octavos de final contra México en Ciudad de México, con una grave crisis en el lateral derecho que obliga a soluciones de emergencia.
Tuchel debe encontrar rápido una defensa sólida para mantener vivas las esperanzas del equipo. Mientras, Walker seguirá la selección desde la distancia y se centrará en su carrera con el Burnley de la Championship cuando arranque la nueva temporada.