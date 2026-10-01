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«¡Siempre jugamos buscando la victoria!» - Roberto Mancini lanza un mensaje claro a Francia antes del duelo de la Nations League
Mancini se niega a conformarse con un empate
Mancini ha lanzado un aviso antes del duelo de alto voltaje de la UEFA Nations League ante Francia, al insistir en que la Azzurra nunca se conformará con un planteamiento conservador. Italia abrió su campaña con una decepcionante derrota en casa por 0-2 ante Bélgica antes de rehacerse a lo grande con una impresionante victoria por 1-4 a domicilio sobre Turkiye, y ahora el seleccionador aspira a ganar impulso en París.
En declaraciones a Sky Sport Italia, el técnico expresó su determinación de ir a por el partido ante el líder del Grupo A. Mancini declaró: «Sin duda será un gran partido contra un gran equipo, lleno de jugadores extraordinarios, pero nosotros siempre queremos dar una buena imagen y haremos todo lo posible. Cuando te enfrentas a equipos tan fuertes, nunca juegas para no ganar, así que, naturalmente, siempre debemos jugar buscando la victoria. Después de eso, en un partido puede pasar cualquier cosa».
- AFP
Cómo gestionar una plantilla lastrada por las lesiones
Prepararse para una tarea tan monumental no ha sido fácil para Mancini, que ha tenido que lidiar con una plantilla mermada tras las salidas por lesión de Giacomo Raspadori y Nicolo Zaniolo. Además, el técnico optó por dejar atrás a un grupo de nueve jugadores para entrenarse en Coverciano, entre ellos Samuele Inacio, Alessandro Romano, Honest Ahanor, Nicolo Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora y Massimo Pessina.
A pesar de estos contratiempos, el entrenador sigue siendo optimista sobre la profundidad de su plantilla y el potencial de los implicados para dar un paso al frente en el gran escenario. La flexibilidad táctica del grupo será puesta a prueba, especialmente después de un periodo de viajes intensos y partidos. Mancini admitió tener algunos quebraderos de cabeza con la selección a medida que se acerca el saque inicial. Señaló: "Tengo algunas dudas, lo evaluaremos mañana por la mañana para ver cómo se han recuperado algunos tras Bursa".
El dilema del delantero y los cambios tácticos
Uno de los grandes temas de conversación en torno a la concentración de Italia es quién liderará el ataque en París. Al ser preguntado por sus opciones ofensivas y, en concreto, sobre la posibilidad de que Pio Esposito o Moise Kean partan de inicio en punta, Mancini introdujo una opción sorpresa al señalar a Gianluca Scamacca como un candidato real al puesto de titular.
El seleccionador dejó claro que los aficionados deben esperar una alineación más asentada en esta ocasión. Mancini declaró a los periodistas: «¿O Scamacca? Haremos menos cambios de los que vimos en Bursa, eso seguro». Este enfoque indica un deseo de continuidad mientras Italia busca reducir la distancia con Francia, que actualmente lidera el grupo tras dos victorias consecutivas por 1-0.
- AFP
Pensando ya en el choque contra Turquía
Tras su enfrentamiento con Francia, Italia regresará a casa para recibir a Turquía en el último partido del actual parón internacional. La Azzurra aspira a asegurar su plaza en los cuartos de final, después de haber alcanzado esa misma ronda la temporada pasada antes de sufrir una dramática derrota por 5-4 en el global ante Alemania.
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