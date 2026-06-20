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USMNT Winners and LosersGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Siempre hemos creído»: la magia de Folarin Balogun y el gol de Alex Freeman clasifican a EE. UU. para los octavos del Mundial, y la fe en su histórica campaña crece. Ganadores y perdedores tras la victoria sobre Australia

Winners & losers
USA
Australia
FEATURES
Analysis
USA vs Australia
World Cup
F. Balogun
A. Freeman

La selección masculina de fútbol de Estados Unidos avanzó a los octavos de final del Mundial tras una nueva victoria, gracias a Folarin Balogun, Alex Freeman y una confianza creciente que convirtió un buen inicio en algo mayor.

SEATTLE — Si lo dice Zlatan, debe ser verdad.

Cualquiera que siga al legendario delantero sabe que suele exagerar, sobre todo cuando habla de sí mismo. Pero el viernes hablaba del seleccionado masculino de fútbol de Estados Unidos, que acababa de vencer 2-0 a Australia.

Con ese triunfo, la USMNT encadenó dos victorias en la Copa del Mundo por primera vez desde 1930. El 4-1 inicial ante Paraguay ya había ilusionado, pero el 2-0 ante Australia, con autogol de Balogun y cabezazo de Freeman, hizo explotar el optimismo hasta para la estrella sueca.

Alguien le preguntó si la selección de Estados Unidos puede ganar el Mundial. Su respuesta, breve y rotunda, fue: «Sí».



Eso es precisamente lo que el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, lleva más de un año y medio intentando construir: confianza en el equipo y en la afición. Desde hace semanas, los jugadores aseguran que creen en el título; ¿de qué otra manera se afronta un Mundial? El viernes se notó que no estaban solos: el país también empezó a creer.

«Cada partido que jugamos, queremos ganar», afirmó el defensa Chris Richards. «No es descabellado decir que queremos ganarlo. Nos quedan muchos partidos, y lo tomamos uno a la vez. Queremos levantar el trofeo al final».

¿Es posible? Nadie lo sabe. El Mundial es largo y, pese a la victoria, aún hay mucho por hacer. Los tres puntos ante Australia aseguran el pase a eliminatorias, pero queda definir el primer lugar del grupo. Ahí empieza lo complicado: rondas eliminatorias, los mejores del mundo y el trofeo en juego.

No hay garantías, pero tampoco motivos para no soñar. Así lo creen los jugadores y quienes siguen al equipo. Incluso Zlatan lo cree, y mientras más crezca esa confianza, más gente subirá al tren del éxito que este equipo ha construido con dos grandes resultados en casa.

«Llevamos tiempo teniendo [esta confianza]», afirmó el centrocampista Sebastián Berhalter. «No es solo ahora; siempre la hemos tenido. Es algo que ha ido creciendo desde que Mauricio se hizo cargo del equipo, y solo intentamos mantenerla».

Y añadió: «Ahora todos confían en nosotros, pero hace tres semanas nadie apostaba por nosotros. Debemos seguir haciendo lo mismo».

GOAL analiza quiénes son los ganadores y los perdedores de Seattle...

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Folarin Balogun

    De auténtica talla mundial. Así se describe la jugada de Balogun que provocó el autogol de Australia: velocidad y control de élite, y un pase perfecto al área que dio a EE. UU. la ventaja para desestabilizar a sus rivales.

    Son muchas las cualidades que posee y que transforman a esta selección. Aunque este viernes, sin espacios para contraatacar, su dupla con Ricardo Pepi complicó a Australia.

    «Para ser sincero, [Pochettino] siempre nos da ideas de ataque, así que jugar hoy con Pepi no fue una sorpresa», dijo Balogun. «No fue un plan B por la ausencia de CP [Christian Pulisic]. Simplemente fue otra solución para ganar».

    Al final, el remate que dio la victoria no fue suyo, pero el primer gol de Estados Unidos llevó su firma, confirmando su condición de revelación en este Mundial.

    • Anuncios
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Cameron Burgess

    La semana pasada fue Damian Bobadilla; esta semana, Cameron Burgess. Otro partido, otro autogol tempranero que calmó a Estados Unidos. Además, fue histórico: el primer equipo en recibir autogoles en dos partidos consecutivos del Mundial.

    Como Bobadilla, Burgess fue el último eslabón de una jugada iniciada por Balogun, quien se abrió paso por la derecha, entró al área y centró con peligro. Burgess no pudo despejar y el balón terminó en su propia portería.

    Un inicio de ensueño para Estados Unidos y una pesadilla para Australia, que nunca se recuperó. A diferencia de Turquía, el equipo estadounidense no sufrió contraataques, en parte gracias a esa ventaja temprana.

    Un golpe duro para Australia y también para Burgess.

  • ALEX FREEMAN USA Getty Images

    GANADOR: Alex Freeman

    Hace menos de 13 meses, Alex Freeman estaba nervioso antes de debutar con la selección de Estados Unidos. El viernes, marcó un gol en el Mundial. Las cosas cambian rápido, ¿no?

    Desde entonces, ha mejorado en cada partido. El punto álgido llegó en Seattle, cuando el defensa del Villarreal marcó el segundo gol de Estados Unidos. Fue un tanto fortuito, revisado largo rato por el VAR, lo que solo aumentó la suspense previo a la euforia.

    Al confirmarse el tanto, regresó veloz a su zona defensiva celebrando con todos a su paso.

    «Estaba muy ansioso por saber si era gol o no», dijo Freeman. «Cuando lo confirmaron, miré hacia atrás y vi a mis compañeros corriendo hacia mí. Pensé: “Oh, Dios mío”. Acabé celebrando con ellos y eso me emocionó mucho».

    En poco tiempo se ha convertido en un baluarte defensivo; antes de su gol ya había brillado ante Australia.

    «Por lo que le conozco, es un chico encantador», dijo Pochettino, «y, en mi opinión, tiene el potencial para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo en su posición».

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Tony Popovic

    La atención se centró en la alineación titular de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos cuando se anunció, especialmente en un cambio importante: Christian Pulisic, lesionado en la pantorrilla, fue reemplazado por Ricardo Pepi.

    Australia también modificó su once: los goleadores ante Turquía, Nestory Irakunda y Connor Metcalfe, empezaron en el banquillo, decisión que, en retrospectiva, resultó desconcertante.

    En la primera parte, sin ellos, Estados Unidos se mostró cómodo. En la segunda, con ambos en el campo, Irakunda exigió a la zaga estadounidense. Es fácil preguntarse qué habría pasado si se le hubiera dado más tiempo ante una defensa que, antes del viernes, no había dejado su portería a cero desde septiembre.

    «No queríamos salir con el mismo once, y hoy se ha podido ver por qué. Probablemente, debería haber hecho más [cambios] teniendo en cuenta lo difícil que fue el partido», afirmó. “Nos basamos en lo que vemos en los entrenamientos, en cómo se muestran los jugadores, en cómo se han recuperado física y emocionalmente del partido, y queríamos aportar frescura en las bandas, lo que nos permitió dar entrada a jugadores más explosivos en la segunda parte”.

    En definitiva, Popovic quizá pensó demasiado y limitó las opciones de Australia de sacar algo del partido.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Seattle

    El ambiente del partido inaugural de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos contra Paraguay fue único. Seattle lo vivió de forma especial desde temprano.

    Desde temprano, las calles se llenaron de aficionados con camisetas de todas las épocas, trompetas, bengalas y hasta Bloody Marys. La fiesta no acabó hasta mucho después del pitido final. Sobrevolaban helicópteros, el himno retumbó en la grada y el resultado fue inolvidable.

    Tras el pitido final, la gente no se marchó; entonó «Livin’ on a Prayer» y «Country Roads», y la selección las cantó con ellos mientras daba vueltas al campo para disfrutar del ambiente de una de las grandes ciudades futbolísticas de Estados Unidos.

    Seattle lleva años con esa fama y, el viernes, la mostró al mundo.

    «Al final del partido di una vuelta y entonces aprecié de verdad el momento», dijo Tyler Adams. «La entrada al campo, el himno y el desfile aéreo fueron especiales, pero intentas concentrarte. Después, al caminar y ver a mi familia entre el público, todo el mundo feliz, fue increíble».