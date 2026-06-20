SEATTLE — Si lo dice Zlatan, debe ser verdad.

Cualquiera que siga al legendario delantero sabe que suele exagerar, sobre todo cuando habla de sí mismo. Pero el viernes hablaba del seleccionado masculino de fútbol de Estados Unidos, que acababa de vencer 2-0 a Australia.

Con ese triunfo, la USMNT encadenó dos victorias en la Copa del Mundo por primera vez desde 1930. El 4-1 inicial ante Paraguay ya había ilusionado, pero el 2-0 ante Australia, con autogol de Balogun y cabezazo de Freeman, hizo explotar el optimismo hasta para la estrella sueca.

Alguien le preguntó si la selección de Estados Unidos puede ganar el Mundial. Su respuesta, breve y rotunda, fue: «Sí».









Eso es precisamente lo que el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, lleva más de un año y medio intentando construir: confianza en el equipo y en la afición. Desde hace semanas, los jugadores aseguran que creen en el título; ¿de qué otra manera se afronta un Mundial? El viernes se notó que no estaban solos: el país también empezó a creer.

«Cada partido que jugamos, queremos ganar», afirmó el defensa Chris Richards. «No es descabellado decir que queremos ganarlo. Nos quedan muchos partidos, y lo tomamos uno a la vez. Queremos levantar el trofeo al final».

¿Es posible? Nadie lo sabe. El Mundial es largo y, pese a la victoria, aún hay mucho por hacer. Los tres puntos ante Australia aseguran el pase a eliminatorias, pero queda definir el primer lugar del grupo. Ahí empieza lo complicado: rondas eliminatorias, los mejores del mundo y el trofeo en juego.

No hay garantías, pero tampoco motivos para no soñar. Así lo creen los jugadores y quienes siguen al equipo. Incluso Zlatan lo cree, y mientras más crezca esa confianza, más gente subirá al tren del éxito que este equipo ha construido con dos grandes resultados en casa.

«Llevamos tiempo teniendo [esta confianza]», afirmó el centrocampista Sebastián Berhalter. «No es solo ahora; siempre la hemos tenido. Es algo que ha ido creciendo desde que Mauricio se hizo cargo del equipo, y solo intentamos mantenerla».

Y añadió: «Ahora todos confían en nosotros, pero hace tres semanas nadie apostaba por nosotros. Debemos seguir haciendo lo mismo».

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