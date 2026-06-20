Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Folarin Balogun, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Siempre hemos creído»: la magia de Folarin Balogun y el gol de Alex Freeman clasifican a EE. UU. para los octavos del Mundial, y la confianza en un histórico camino crece. Ganadores y perdedores tras la victoria sobre Australia

Winners & losers
USA
Australia
FEATURES
Analysis
USA vs Australia
World Cup
F. Balogun
A. Freeman

La selección masculina de fútbol de Estados Unidos avanzó a los octavos de final del Mundial tras una nueva victoria, gracias a Folarin Balogun, Alex Freeman y una confianza creciente que convirtió un buen inicio en algo mayor.

SEATTLE — Si lo dice Zlatan, debe ser verdad.

Cualquiera que siga su carrera sabe que suele exagerar, sobre todo cuando habla de sí mismo. Pero el viernes hablaba del equipo estadounidense, que acababa de vencer 2-0 a Australia.

Con ese triunfo, la USMNT encadenó dos victorias mundialistas por primera vez desde 1930. El 4-1 inicial ante Paraguay ya había ilusionado; el 2-0 ante Australia, con autogol de Balogun y cabezazo de Freeman, lo confirmó.

Alguien le preguntó si la selección de Estados Unidos puede ganar el Mundial. Su respuesta, breve y rotunda, fue: «Sí».



Eso es precisamente lo que el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, lleva más de un año y medio intentando crear. Ha trabajado para forjar esa confianza en su equipo y en la afición. Durante semanas, los jugadores han repetido que creen en ello, porque ¿para qué jugar un Mundial si no? El viernes se notó que no estaban solos: el país también empezó a creer.

«Cada partido que jugamos, queremos ganar», afirmó el defensa Chris Richards. «No es descabellado decir que queremos ganarlo. Nos quedan muchos partidos, así que lo tomamos uno a la vez. Queremos levantar el trofeo al final».

¿Es posible? Nadie lo sabe. El Mundial es largo y, pese a la victoria, aún hay mucho por hacer. Los tres puntos ante Australia les meten en octavos, pero quizá tengan que pelear el primer puesto del grupo. Después llegan las eliminatorias, cuando la competencia se endurece y solo sobreviven los mejores.

No hay garantías, pero tampoco motivos para no soñar. Así lo creen los jugadores y quienes siguen al equipo. Incluso Zlatan lo cree, y cuanto más crezca esa confianza, más gente subirá al tren del éxito que este equipo ha construido con dos grandes resultados en casa.

«Llevamos tiempo teniendo [esta confianza]», afirmó el centrocampista Sebastián Berhalter. «No es solo ahora; siempre la hemos tenido. Es algo que ha ido creciendo desde que Mauricio se hizo cargo del equipo, y solo intentamos mantenerla».

Y añadió: «Ahora todos confían en nosotros, pero hace tres semanas nadie apostaba por nosotros. Debemos seguir haciendo lo mismo».

GOAL analiza quiénes han salido ganando y quiénes perdiendo en Seattle...

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Folarin Balogun

    De auténtica talla mundial. Así fue la jugada de Balogun que provocó el autogol de Australia: velocidad y control de élite, culminados con un pase perfecto al área que dio a EE. UU. la ventaja necesaria para desestabilizar a sus rivales.

    Son muchas las cualidades que posee y que transforman a esta selección masculina de Estados Unidos. Aunque este viernes, sin espacios para el contragolpe —su hábitat ideal—, volvió a brillar junto a Ricardo Pepi y a poner en aprietos a Australia.

    «Para ser sincero, [Pochettino] siempre nos da ideas de ataque, así que jugar hoy con Pepi no fue una sorpresa», dijo Balogun. «No fue un plan B por la ausencia de CP [Christian Pulisic]. Simplemente fue otra solución para ganar».

    Al final, el remate que dio la victoria no fue suyo, pero el primer gol de Estados Unidos llevó su firma, confirmando su condición de revelación en este Mundial.

    • Anuncios
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Cameron Burgess

    La semana pasada fue Damian Bobadilla; esta semana, Cameron Burgess. Otro partido, otro autogol tempranero que calmó a Estados Unidos. Además, fue histórico: el equipo norteamericano se convirtió en el primero en aprovechar autogoles en dos encuentros consecutivos del Mundial.

    Al igual que Bobadilla, Burgess fue el último eslabón de una jugada bien elaborada: Balogun se abrió paso por la derecha, entró al área y centró con peligro. Burgess, en el lugar equivocado, no pudo despejar y el balón acabó en su propia portería.

    Un inicio de ensueño para Estados Unidos y una pesadilla para Australia, que nunca se recuperó. A diferencia de Turquía, el conjunto estadounidense no sufrió contraataques, en parte gracias a esa ventaja temprana.

    Un golpe duro para Australia y también para Burgess.

  • ALEX FREEMAN USA Getty Images

    GANADOR: Alex Freeman

    Hace menos de 13 meses, Alex Freeman estaba nervioso antes de debutar con la selección de Estados Unidos. El viernes marcó un gol en el Mundial. Las cosas cambian rápido, ¿no?

    Desde entonces, ha mejorado en cada partido. El punto álgido llegó en Seattle, cuando el defensa del Villarreal marcó el segundo gol de Estados Unidos. Fue un tanto fortuito y revisado por el VAR, lo que solo aumentó la espera antes de la euforia.

    Al confirmarse el tanto, regresó a toda velocidad a su zona defensiva, festejando con quien se cruzara.

    «Estaba muy ansioso por saber si era gol o no», dijo Freeman. «Cuando lo confirmaron, miré atrás, vi a mis compañeros corriendo hacia mí y pensé: “Oh, Dios mío”. Acabé celebrando con ellos y eso me emocionó mucho».

    En poco tiempo se ha convertido en un baluarte defensivo; antes de su gol ya había brillado ante Australia.

    «Por lo que le conozco, es un chico encantador», dijo Pochettino, «y, en mi opinión, tiene el potencial para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo en su posición».

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Tony Popovic

    La atención se centró en la alineación titular de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos cuando se anunció, especialmente en un cambio importante: Christian Pulisic, lesionado en la pantorrilla, fue reemplazado por Ricardo Pepi.

    Australia también modificó su once: los goleadores ante Turquía, Nestory Irakunda y Connor Metcalfe, empezaron en el banquillo, decisión que, en retrospectiva, resultó desconcertante.

    En la primera parte, sin ellos, Estados Unidos se mostró cómodo; en la segunda, con ambos en el campo, Irakunda exigió a la zaga estadounidense. Es fácil preguntarse qué habría pasado si se le hubiera dado más tiempo ante una defensa que, antes del viernes, no había dejado su portería a cero desde septiembre.

    «No queríamos salir con el mismo once, y hoy se ha podido ver por qué. Probablemente, debería haber hecho más [cambios] teniendo en cuenta lo difícil que fue el partido», afirmó. “Nos basamos en lo que vemos en los entrenamientos, en cómo se muestran los jugadores, en cómo se han recuperado física y emocionalmente del partido, y queríamos aportar frescura en las bandas, lo que nos permitió dar entrada a jugadores más explosivos en la segunda parte”.

    En resumen, Popovic quizá complicó demasiado sus decisiones y Australia perdió la oportunidad de sacar algo del partido.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Seattle

    El ambiente del partido inaugural de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos contra Paraguay fue único. Seattle lo vivió de forma especial.

    Desde temprano, las calles se llenaron de aficionados con camisetas de todas las épocas, trompetas, bengalas y hasta Bloody Marys. La fiesta no acabó hasta mucho después del pitido final. Sobrevolaban helicópteros, el himno retumbó en la multitud y el resultado fue increíble.

    Tras el pitido final, la gente no se marchó; entonó «Livin’ on a Prayer» y «Country Roads», y los jugadores, emocionados, recorrieron el campo para disfrutar del ambiente de una de las capitales futbolísticas de Estados Unidos.

    Seattle lleva años con esa fama y, el viernes, lo demostró ante el mundo.

    «Al final del partido di una vuelta y entonces aprecié de verdad el momento», dijo Tyler Adams. «La entrada, el himno, el desfile aéreo fueron especiales, pero intentas concentrarte. Después, solo dando una vuelta, fue increíble. Vi a mi familia entre el público, cantando. Todos estaban felices».